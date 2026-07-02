Casarse en Estados Unidos podría costar 8% más que el año pasado, señala análisis

Este año muchas parejas con planes de boda en Estados Unidos deberán ajustar sus presupuestos, ya que, debido al aumento de los precios por la inflación y aranceles, casarse podría costar 8% más que el año pasado.

De acuerdo con un nuevo análisis publicado por Bank of America Institute, tan solo el año pasado el costo promedio de una boda alcanzaba los $36,000, siendo este uno de los mayores gastos financieros que asume una pareja.

Aunque los gastos de la celebración pueden variar dependiendo del estilo del evento y la pareja, como el vestido de novia, la cantidad de invitados, ubicación del local, catering, entre otros, este año los costos en general se han visto afectados debido a los aranceles ya que muchos de los productos son importados, como en el caso de las flores.

Por otro lado, Bank of America Institute detalló en su análisis que la tendencia de las bodas ha menguado un 20% entre los millennials, a diferencia de la generación Z, la cual se ha triplicado desde el 2019, por lo que los investigadores consideran que el hito de casarse se inclina más hacia las generaciones más jóvenes.

Asimismo, el gasto en bodas no es el mismo en todo el país, la investigación determinó que hubo mayor gasto hacia el sur del país que al medio oeste, Bank of America considera que esto se debe a las variaciones de los precios en cada región.

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