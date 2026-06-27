¿Cuánto cuesta la casa que puedes comprar si ganas $35,000 al año?

Ganar un salario que ronde los $35,000 dólares no está muy alejado de la realidad de muchos trabajadores en Estados Unidos. Lo que sí pareciera casi inalcanzable es poder comprar una casa con ese salario. Aunque el monto que puedes financiar depende de muchos factores, te decimos el precio de la vivienda que puedes adquirir y los mercados donde tienes posibilidades de hacerlo.

El salario es solo un aspecto que los prestamistas analizan antes de ofrecer el valor de una hipoteca. También consideran tu historial de crédito, las deudas que ya tienes, el pago inicial (o down payment, en inglés) y la tasa de interés vigente. Todos estos elementos pueden aumentar o reducir tus posibilidades de adquirir financiamiento para la compra de una casa.

¿Cuál sería el precio ideal con $35,000 dólares al año?

Si buscas mantener unas finanzas equilibradas, una vivienda de aproximadamente $136,500 dólares suele representar el punto medio más recomendable para quienes ganan $35,000 dólares al año.

Con una tasa hipotecaria cercana al 6.7%, el pago mensual total, incluyendo impuestos, seguro de vivienda y seguro hipotecario, rondaría los $1,021 dólares. Si las tasas bajan, el poder de compra aumenta; si suben, el presupuesto para adquirir una casa disminuye.

En cuanto al pago inicial, existen opciones para distintos bolsillos:

3.5% de enganche: unos $4,778 dólares.

10% de enganche: alrededor de $13,650 dólares.

20% de enganche: aproximadamente $27,300 dólares, lo que elimina el seguro hipotecario privado (PMI). No olvides los gastos adicionales.

Pero ojo, la mensualidad de la hipoteca no es el único costo de ser propietario, hay muchos gastos ocultos que los compradores ignoran y que van reduciendo el margen de dinero disponible en sus presupuestos. También debes considerar los impuestos sobre la propiedad, el seguro de vivienda, posibles cuotas de asociaciones de propietarios (HOA) y los gastos de mantenimiento.

Otro aspecto importante es el puntaje crediticio. Una calificación superior a 740 permite acceder a mejores tasas de interés, mientras que un historial menos favorable puede incrementar el pago mensual durante toda la vida del préstamo.

Cómo saber si puedes pagar tu casa

En el mundo financiero, existen dos referencias ampliamente utilizadas para estimar cuánto gastar en una vivienda: la regla del 3 y la regla 38/36.

La regla del 3 recomienda que el precio de la casa no supere tres veces el ingreso anual. En este caso, el presupuesto sería de unos $105,000 dólares.

Por su parte, la regla 28/36 señala que los gastos de vivienda no deberían representar más del 28% del ingreso mensual bruto, mientras que el total de las deudas no debería superar el 36%. Con un salario de $35,000 dólares al año, lo ideal sería destinar alrededor de $817 dólares mensuales a los gastos relacionados con la vivienda.

Los estados de EE.UU. donde podrías comprar

La ubicación puede marcar una gran diferencia al momento de comprar una casa. En algunos estados todavía es posible encontrar viviendas dentro de un rango accesible para este nivel de ingresos.

Entre los mercados más favorables destacan:

Virginia Occidental , donde el precio promedio de una vivienda es de $167,110 dólares.

, donde el precio promedio de una vivienda es de $167,110 dólares. Misisipi , con un promedio de $183,507 dólares.

, con un promedio de $183,507 dólares. Luisiana , alrededor de $190,900 dólares.

, alrededor de $190,900 dólares. Arkansas , con $203,067 dólares.

, con $203,067 dólares. Iowa, cuyo precio medio es de $203,770 dólares.

Kentucky , con viviendas de aproximadamente $211,235 dólares.

, con viviendas de aproximadamente $211,235 dólares. Ohio , donde el promedio ronda los $230,500 dólares.

, donde el promedio ronda los $230,500 dólares. Alabama , con un valor medio de $235,675 dólares.

, con un valor medio de $235,675 dólares. Indiana , con $238,411 dólares.

, con $238,411 dólares. Kansas, cuyo promedio alcanza $238,824 dólares.

En contraste, comprar una vivienda resulta mucho más difícil en estados como California, donde el precio promedio supera los $776,000 dólares, o Hawái, con un valor cercano a los $851,930 dólares.

Lo que puedes comprar no siempre es lo que debes comprar

Aunque algunos prestamistas podrían aprobar un préstamo mayor, los especialistas recomiendan no comprometer todo el presupuesto disponible. Comprar una vivienda dentro de un rango cómodo permite afrontar gastos inesperados, continuar ahorrando y mantener una mejor estabilidad financiera.

Antes de iniciar el proceso de compra, revisa tus finanzas, compara las opciones disponibles de vivienda y solicita una preaprobación hipotecaria para que tengas más claros los números. Comprar una casa es el sueño de muchas personas, sin embargo, es muy común que ese deseo los lleve a tomar decisiones impulsivas y que esa adquisición solo venga a ser una loza difícil de cargar.

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