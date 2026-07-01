Taylor Swift y Travis Kelce generan apuestas millonarias alrededor de su boda

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce ha generado una fuerte expectación entre sus seguidores y también entre los amantes de la especulación. El tan esperado evento social de estas celebridades se realiza en una época donde la industria de las apuestas ha explotado en diferentes plataformas con diferentes mercados en los que se han colocado millones de dólares.

El interés por este enlace ha crecido a tal grado que los mercados de predicción, como son las plataformas de Kalshi y Polymarket, utilizadas habitualmente para eventos deportivos, políticos y económicos, ahora registran millones de dólares en operaciones relacionadas con la posible boda. Tan solo las apuestas sobre la ciudad en la que se realizaría la ceremonia ya superan los $2 millones de dólares, reflejando el impacto mediático que generan ambas celebridades.

De acuerdo con la plataforma Kalshi, el volumen total de apuestas vinculadas con la posible boda de Swift y Kelce ya rebasa los $4.5 millones de dólares. Entre los escenarios con mayores probabilidades destaca la ciudad de Nueva York, que encabeza las preferencias de quienes participan en este tipo de mercados.

Las especulaciones aumentaron durante los últimos días luego de que se confirmara, tras consultas con el Ayuntamiento de Nueva York, que fue presentada una solicitud para realizar un evento en el Madison Square Garden o en sus alrededores el próximo 3 de julio. Aunque no existe evidencia de que el trámite esté relacionado con la pareja, el dato alimentó las teorías de los seguidores.

A ello se sumó el avistamiento de varios camiones que transportaban equipo identificado con la leyenda “Garden Party” hacia el Madison Square Garden. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y provocaron nuevas versiones sobre una posible celebración encabezada por la intérprete de “Cruel Summer” y la estrella de los Kansas City Chiefs.

Los mercados de predicción también permiten apostar sobre otros detalles del supuesto enlace. Entre ellos figura quién sería el padrino de bodas. Hasta el martes por la mañana, Jason Kelce, hermano del jugador de los Chiefs, aparecía como el principal favorito con una probabilidad del 94%, según Kalshi. Detrás de él se ubicaban Austin Swift, hermano de la cantante, y Patrick Mahomes, compañero de equipo y mariscal de campo de Kansas City.

En el caso de las damas de honor, Abigail Anderson Berard, amiga de la infancia de Taylor Swift, encabezaba las preferencias con una probabilidad del 85%, de acuerdo con los datos de la plataforma.

“Los mercados de predicción están llenando ese vacío en nuestra sociedad que convierte absolutamente todo en un contrato de apuestas”, declaró Jonathan Cohen, responsable de políticas de juego del Instituto Americano para Niños y Hombres, a CBS News. “Cuando las celebridades se casan, la gente quiere apostar a que las celebridades se casan”.

Kalshi también reportó un fuerte crecimiento en los mercados relacionados con el entretenimiento. Solo durante este año, la plataforma acumula un volumen de operaciones de $600 millones de dólares en esta categoría, una cifra que representa el doble de lo previsto para 2025.

Además del crecimiento en las apuestas, la empresa señaló que el número de mujeres que participan en sus mercados se duplicó durante el último año.

“Necesitas, por así decirlo, tener la velocidad de salida para romper con este tipo de espacio masculino y tal vez, solo tal vez, una boda de Taylor Swift, un evento que claramente entra dentro del ámbito de las fans femeninas, podría ser la manera de lograrlo”, afirmó Cohen.

Pese a la ola de rumores y al creciente movimiento de dinero alrededor del tema, ni Taylor Swift ni Travis Kelce han confirmado que exista una fecha para su boda. Sin embargo, eso solo alimenta las apuestas, pues mientras exista la especulación, la confirmación podría generar cientos o miles de dólares para quienes le hayan atinado al hecho.

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