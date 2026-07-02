Se crearon 57,000 empleos en EE.UU. en junio y desempleo se mantiene estable

La contratación en Estados Unidos mantuvo un saldo positivo durante junio, aunque mostró un menor dinamismo que en meses recientes. La economía sumó 57,000 nuevos empleos y la tasa de desempleo permaneció estable en 4.2%, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). El reporte también detalló qué sectores impulsaron el crecimiento laboral y cuáles registraron pérdidas de puestos de trabajo.

El informe señala que el empleo total no agrícola aumentó en 57,000 nuevos puestos de trabajo durante junio, una cifra similar al promedio mensual de los últimos 12 meses, pero inferior a la esperada por el mercado. Economistas consultados por FactSet proyectaban la creación de alrededor de 100,000 empleos.

Al mismo tiempo, la tasa de desempleo permaneció en 4.2%, mientras que el número de personas sin trabajo se mantuvo en 7.1 millones. Si se toman en cuenta los índices de desempleo por grupo demográfico de trabajadores, tampoco hubo cambios importantes. La desocupación fue de:

3.9% entre los hombres adultos.

3.7% entre las mujeres adultas.

14.6% en adolescentes.

3.6% entre las personas blancas.

6.6% entre la población negra.

3.9% entre los asiáticos.

5.2% entre los hispanos.

Los datos de la BLS muestran que los servicios profesionales y empresariales encabezaron la creación de empleo con 36,000 nuevos puestos. La asistencia social añadió 25,000 plazas, impulsada principalmente por los servicios individuales y familiares, mientras que el sector salud incorporó 22,000 trabajadores, aunque a un ritmo menor que el promedio registrado durante el último año.

En contraste, el sector de ocio y hospitalidad perdió 61,000 empleos durante junio. La BLS atribuyó este resultado a una contratación estacional más débil de lo habitual. Sobre estas cifras, algunos especialistas consideran que podrían registrarse ajustes en los próximos informes.

“No hay ninguna posibilidad de que el sector del ocio y la hostelería registre pérdidas en plena Copa del Mundo”, declaró Jamie Cox, socio director de Harris Financial Group, en un correo electrónico. “Se prevén revisiones al alza en los próximos meses”.

El reporte también revisó a la baja los resultados de abril y mayo: por una parte, abril pasó de 179,000 a 148,000 puestos; mientras que mayo fue corregida de 172,000 a 129,000. En conjunto, ambas revisiones redujeron en 74,000 empleos las cifras publicadas anteriormente.

A pesar de estos ajustes, el promedio de creación de empleo entre abril y junio fue de aproximadamente 111,000 puestos mensuales, por encima del promedio cercano a 73,000 registrado durante el primer trimestre de 2026.

En materia salarial, el salario promedio por hora de los empleados del sector privado aumentó 13 centavos durante junio, equivalente a un incremento mensual de 0.3%, para ubicarse en $37.64 dólares. En comparación con junio del año pasado, el aumento fue de 3.5%. Además, la jornada laboral promedio se mantuvo sin cambios en 34.3 horas semanales.

De acuedo con los economistas, el informe también podría influir en las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.

“El mercado ya anticipaba un endurecimiento adicional de la política monetaria de la Reserva Federal este año, pero los datos muestran que esto resulta cada vez más injustificado”, afirmó Stephen Coltman, jefe de macroeconomía de 21Shares, a CBS News.

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