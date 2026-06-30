Mercado laboral en EE.UU.: ofertas de empleo aumentaron en mayo pese a la débil contratación

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) del Departamento de Trabajo, durante el mes de mayo las ofertas laborales aumentaron a 9,000, alcanzando los 7,594 millones, uno de los niveles más altos en los últimos 12 meses.

Aunque la cifra superó las estimaciones de algunos economistas, los analistas consideran que los datos deben ser interpretados con cautela, ya que, pese a que las vacantes laborales están en su mayor nivel, la contratación sigue mostrando señales de debilidad a un ritmo más bajo.

No obstante, ante la fuerte incertidumbre económica provocada por el encarecimiento de los precios de la energía debido a la guerra en Irán, sumado a los altos aranceles y la integración de la inteligencia artificial a los puestos de trabajo, que ha generado grandes olas de despido, especialmente en el sector tecnológico, el mercado laboral se muestra estable.

Para Matthew Martin, economista sénior estadounidense de Oxford Economics, “el mercado laboral sigue mostrando signos de estabilización. Para los funcionarios de la Reserva Federal, esto significa que su atención seguirá centrada en el mandato de control de la inflación y en garantizar la estabilidad de precios”, destacó.

Según el reporte de JOLTS, durante el mes de mayo se registraron 1.04 puestos de trabajo por cada persona desempleada, manteniendo la tasa de ofertas de empleo en 4.6%. El análisis destaca que la mayoría de las vacantes corresponde a empresas con menos de 300 empleados; el mes pasado, los sectores comercio y hostelería fueron quienes sumaron más vacantes, con 71,000 y 95,000 puestos de trabajo, respectivamente.

Mientras que, en sectores como salud, asistencia social, finanzas y transporte, se redujeron. Verónica Clark, economista de Citigroup, comentó sobre las ofertas de empleo que “nos sorprendió ver que la tasa total de contratación se mantuvo sin cambios y que la tasa de contratación del sector privado volvió a disminuir en mayo, a pesar del mayor crecimiento del empleo registrado ese mes”.

Por su parte, Dana Peterson, economista jefe del Conference Board, considera que “los consumidores prevén pocos cambios en el mercado laboral dentro de seis meses”, dijo, y esto se debe a que la confianza del consumidor aumentó ligeramente tras el acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán.

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