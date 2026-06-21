Casi 50% de los trabajadores estadounidenses planean buscar un nuevo empleo este año, afirma encuesta

Desde el disparo de la inflación a mediados del 2022, uno de los sectores más afectados fue el mercado laboral, con una creciente ola de recortes de puestos laborales que terminó aumentando la tasa de desempleo, aunado a la incorporación progresiva de la inteligencia artificial en ciertos procesos operativos que aumentó la incertidumbre entre los trabajadores estadounidenses.

Ahora, según los resultados de una reciente encuesta publicada por Robert Half, la tendencia es que cerca del 50% de los trabajadores estadounidenses están planeando buscar un nuevo empleo este año, algo muy parecido a lo registrado en 2021 con “la gran renuncia”, cuando la pandemia por el Covid-19 hizo que muchos trabajadores reevaluaran sus vidas, prioridades y buscaran mejores condiciones salariales.

No obstante, los datos presentados por la encuesta de Robert Half contrastan con los analizados por ADP Research en un informe presentado a finales de febrero, donde destacaba que la denominada “permanencia laboral” se encontraba en los niveles más altos y en el cual indicaba que los trabajadores estaban decidiendo sobre su futuro laboral en base a la gran incertidumbre económica que se vivía en ese momento.

En este sentido, surge la interrogante: ¿Qué ha cambiado hasta ahora? Según los resultados de Robert Half, después de varios años de “aferrarse al empleo”, un 38% de los encuestados están volviendo a ser más flexibles. “Esto se siente como un momento de reinicio. La gente está dando un paso atrás y preguntándose si su rol actual todavía se ajusta a sus objetivos profesionales”, comentó Dawn Fay, presidenta de operaciones de Robert Half.

Incluso a mediados de mayo de este año, un análisis de Revelio aseguraba que aproximadamente un 16% de los profesionales estadounidenses estaban renunciando a sus empleos para buscar trabajo en el extranjero con menos carga laboral de oficina y mejor remuneración.

Para Ege Aksu, economista de Revelio, actualmente con la búsqueda de mayor flexibilización, “estamos ante un mercado laboral cada vez más globalizado, donde todo el mundo puede trabajar desde cualquier lugar”, dijo.

Por otro lado, los datos recopilados por Robert Half indicaron que gran parte de los trabajadores que están buscando otro empleo pertenecen al sector sanitario, tecnológico y de marketing, y las generaciones que más cambio de trabajo ansían son la generación Z y millennials, ya que entre sus motivaciones están mejores beneficios, ascenso profesional, opciones de trabajo remoto y salario más alto.

Según Ruth Thomas, estratega jefe de compensaciones de Payscale, “el mercado laboral había estado en una fase de “aferrarse al empleo”, donde los empleados se quedan no porque estaban satisfechos, sino porque la incertidumbre hacía que cambiar de trabajo pareciera arriesgado. Estamos viendo que esto empieza a cambiar”, aseguró.

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