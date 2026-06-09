Informe de BLS señala que California fue el motor del aumento de la productividad en EE.UU. en 2025

De acuerdo con el informe de “Productividad por estado 2025” publicado recientemente por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, el estado de California se posicionó el año pasado como uno de los principales motores de productividad en el país.

El análisis detalló que la lista fue encabezada por el Distrito de Columbia con un 5.2% y Arizona con 4.4%, y debido al aumento de la productividad en las empresas privadas no agrícolas, California lo ubicó en tercer lugar con un 4.2%.

Aunque en los últimos años grandes empresas como Chevron, Charles Schwab, Oracle, SpaceX y Tesla han abandonado a California, el aumento de “la productividad laboral del estado en 2025 contribuyó a casi un tercio del aumento del 1.8% a nivel nacional”, destacó el informe, indicando además que la entidad representa el 14% de la producción nacional, por lo que sus ganancias han tenido fuerte impacto en todo el país.

Pese al retiro de muchas compañías, para finales del año pasado se contabilizaban en California unos 18 millones de trabajadores no agrícolas, distribuidos en 2 millones dedicados a la construcción y manufactura y 16 millones a servicios, minoristas, transporte, restauración, hostelería y atención médica, según datos del Departamento de Desarrollo del Empleo; y si bien los trabajadores produjeron más, lo hicieron en pocas horas laborales.

Los datos sugieren que la forma de trabajo en la entidad es mucho más inteligente, ya que el número de horas disminuyó en 2025 en comparación con las de antes de la pandemia. Además, las “contribuciones a la productividad laboral nacional” superan a las de Nueva York o Texas, por lo que California también se vuelve un estado con mayor influencia.

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