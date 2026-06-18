Subsidios por desempleo disminuyen durante la segunda semana de junio ante despidos históricamente bajos

De acuerdo con datos del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, durante la segunda semana de junio el número de subsidios por desempleo disminuyó ligeramente ante una tasa de despidos históricamente baja.

El análisis detalló que para la semana que finalizó el 13 de junio, solo se registraron 4,000 solicitudes por desempleo, ubicando la cifra estacional en las 226,000, en medio de un aumento de las ofertas de empleo que para el mes de abril subieron a 7,6 millones de vacantes en comparación con los 6,9 millones de puestos laborales disponibles en marzo, siendo una de las más altas desde 2024.

Aunque el conflicto en Oriente Medio y el encarecimiento de los precios de la energía, aunado a las ya elevadas tarifas arancelarias, crearon incertidumbre en el mercado laboral, durante el mes pasado, los empleadores aumentaron los puestos de trabajo a 172,000, superando las expectativas de los economistas.

En los últimos tres meses, desde el comienzo de la guerra contra Irán, la economía estadounidense ha registrado en promedio unos 188,000 nuevos empleos, pese a que la tasa de desempleo se mantiene por encima del 4%.

Ante los recientes datos, Nancy Vanden Houten, economista principal para Estados Unidos de Oxford Economics, señaló que hasta ahora no se prevé que las solicitudes de subsidio por desempleo sigan una tendencia alcista constante.

La especialista además comentó que “a pesar del repunte tras los mínimos recientes, el nivel de solicitudes iniciales sigue siendo coherente con una amplia gama de indicadores del mercado laboral que muestran que el mercado de empleo ha mejorado, pero no se está sobrecalentando. Esto permitirá a la Reserva Federal mantener su política monetaria sin cambios mientras espera que la inflación disminuya”, expresó Vanden Houten.

Las cifras de solicitudes de subsidio por desempleo semanales son un indicador en tiempo real de cómo está la salud del mercado laboral, ya que también representan en parte los registros de despidos.

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