La producción manufacturera en EE.UU. no registró cambios en mayo

De acuerdo con el reporte del Índice de Producción Industrial (Industrial Production Index) de la Reserva Federal (Fed), la producción manufacturera en Estados Unidos no tuvo cambios durante el mes de mayo, luego de los aumentos del 0.7% registrados en febrero y abril, los cuales estuvieron relacionados con la acumulación de inventario y la anticipación de muchas empresas ante la escasez y elevados precios provocados por la guerra en Oriente Medio.

Sin embargo, el informe destacó que la producción de las fábricas aumentó un 1.4% interanual. La producción de productos informáticos y electrónicos tuvo un incremento del 10.3% en los últimos 12 meses, y la producción de bienes manufacturados duraderos tuvo un aumento del 1.2%.

Por su parte, la producción de electrodomésticos y componentes eléctricos, equipos de comunicaciones, semiconductores y componentes electrónicos sumó un aumento del 14.4% interanual.

Para Samuel Tombs, economista jefe para Estados Unidos de Pantheon Macroeconomics, “muchas empresas temían desde febrero que el cierre repentino del estrecho de Ormuz provocara interrupciones en la cadena de suministro a finales de este año, por lo que realizaron pedidos a los fabricantes con antelación”, dijo; eso provocó que la producción durante los primeros meses del año se disparara.

No obstante, ante el estancamiento de la producción debido a los elevados aranceles de las importaciones y los altos precios de la energía, tanto la inteligencia artificial como los incentivos fiscales para la inversión están impulsando al sector.

Al respecto, la economista de Citigroup, Veronica Clark, comentó que, “si bien gran parte de esta inversión es importada, la producción nacional de estos bienes también ha ido en aumento y probablemente seguirá impulsando la actividad manufacturera total en los próximos meses”, dijo a Reuters.

Aunque encuestas como Empire State de la Reserva Federal de Nueva York revelaron que en los últimos meses se ha observado un mayor deterioro en el desempeño de las entregas y una caída de la oferta, y esto se debe en parte a que las condiciones generales de los negocios han caído hasta 5.7 este mes.

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