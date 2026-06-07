Informe revela que EE.UU. sumó 736,000 nuevos millonarios el año pasado

De acuerdo con un informe publicado este jueves por la consultora Capgemini en su Informe Mundial sobre la Riqueza 2026, durante el último año Estados Unidos agregó unos 736,000 nuevos millonarios, ubicando la cifra general a unos 8.7 millones.

Si bien es una de las cifras más altas desde hace 30 años, también pone en evidencia la gran y creciente brecha entre los millonarios y los hogares promedio que luchan actualmente con el elevado costo de vida, una tendencia que muchos economistas han denominado “economía K”.

Al respecto, Torsten Slok, economista jefe de Apollo, comentó que “es probable que esta divergencia se deba a que los hogares de menores ingresos están preocupados por el aumento de los precios de la gasolina, mientras que los hogares de mayores ingresos se centran en el aumento de los precios de las acciones”, dijo.

Los analistas indicaron que uno de los principales impulsores de los nuevos ricos fue la inversión en el mercado de valores, aumentando sus carteras de acciones a la par de sus patrimonios, generando fuerte seguridad financiera.

En Estados Unidos, el estatus de “millonario” suele alcanzarse entre los 50 y los 60 años con patrimonios de aproximadamente $1.2 millones de dólares para su plan de retiro, según datos de Empower.

Aunque Empower y Capgemini discrepan sobre si incluir o no en el análisis las residencias principales como parte de la riqueza, ya que el 95% de los millonarios es propietario de su vivienda, en comparación con el 66% de la población general de Estados Unidos que son inquilinos, previas investigaciones sugieren que hay fuerte relación entre la propiedad de la vivienda y la riqueza.

No obstante, ser considerado millonario hoy día es más que cuestión de estatus; los análisis indican que ya no representa el mismo prestigio que hace 20 años, ya que el promedio de la población cree que para ser considerados “financieramente exitosos” se necesita un patrimonio de hasta $5.3 millones de dólares.

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