La guerra de Irán ha costado $1,000 por hogar en EE.UU., según estimaciones

El conflicto entre Estados Unidos e Irán también ha comenzado a sentirse en la economía de millones de familias. Un nuevo análisis estimó que cada hogar estadounidense ha desembolsado alrededor de $1,000 dólares adicionales desde el inicio de la guerra debido al aumento en los precios de la gasolina, los alimentos, las tasas de interés y otros gastos.

El economista en jefe de Moody’s Analytics, Mark Zandi, a través de una publicación en LinkedIn, realizó un cálculo de los estragos financieros de la guerra con Irán en los hogares estadounidenses.

“Mi estimación de que la guerra con Irán le ha costado al hogar estadounidense promedio $1,000 dólares, y la cifra sigue aumentando, es, en todo caso, conservadora. Es probable que el costo real sea mayor, considerablemente mayor”, afirmó Zandi.

Este análisis surge en un contexto de inflación persistente y mientras ambos países continúan las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz. Aunque en las últimas semanas el precio de la gasolina ha comenzado a bajar, los efectos del conflicto siguen presentes en el presupuesto de los consumidores.

¿En qué están gastando más las familias?

Según el análisis, el mayor impacto se ha encontrado en el gasto del combustible, donde los estadounidenses han gastado alrededor de $300 dólares adicionales en gasolina desde que comenzó el conflicto a finales de febrero. El precio llegó a alcanzar los $4.56 dólares por galón durante mayo antes de comenzar a descender.

El aumento en el precio del diésel también elevó los costos del transporte de mercancías, lo que terminó reflejándose en los supermercados. Como resultado, el gasto promedio en alimentos aumentó aproximadamente $200 dólares por hogar.

Zandi calcula que a estos incrementos se suman otros costos indirectos, como las tasas de interés más altas que representan un gasto adicional cercano a $150 dólares por familia, ya que la inflación ha reducido las posibilidades de que la Reserva Federal (Fed) recorte el costo del crédito.

Además, el aumento del combustible para aviones elevó el precio de los boletos de avión, con un impacto promedio de $100 dólares por hogar.

El análisis también considera el costo que representa para los contribuyentes el apoyo militar de Estados Unidos en el conflicto. De acuerdo con Zandi, ese gasto equivale a unos $250 dólares por familia.

Otros estudios también reflejan un mayor costo

Aunque las cifras varían, otras investigaciones coinciden en que la guerra ha incrementado el gasto de los hogares estadounidenses. Investigadores de la Universidad de Brown estiman que las familias han pagado cerca de $486 dólares adicionales únicamente en gasolina y diésel desde el inicio del conflicto.

Por su parte, el Instituto de Política Fiscal y Económica (ITEP) calcula un aumento cercano a $427 dólares por hogar por el alza en los combustibles.

En las últimas semanas, el precio de la gasolina ha mostrado una tendencia a la baja y actualmente se ubica en un promedio nacional de $3.85 dólares por galón, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), cifra por debajo de los $4.39 dólares registrados un mes antes, aunque todavía supera los $2.98 dólares que se pagaban antes del inicio de la guerra.

Los especialistas consideran que los precios podrían seguir disminuyendo si las negociaciones entre Estados Unidos e Irán avanzan y el conflicto logra estabilizarse. Mientras tanto, una encuesta de Gallup reveló que dos de cada tres estadounidenses aseguran haber enfrentado dificultades económicas debido al aumento en el precio del combustible, uno de los efectos que más ha impactado el presupuesto familiar desde el inicio de la guerra.

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