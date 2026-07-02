Cuentas Trump: Goldman Sachs donará $1,000 para algunos niños

Estamos a pocos días de que las tan esperadas cuentas Trump se activen. Con ello, habrá $1,000 dólares disponibles para niños y recién nacidos en los Estados Unidos para que tengan fondos iniciales que crezcan hasta sus 18 años. Por si eso no fuera suficiente, Goldman Sachs anunció que aportará $1,000 dólares adicionales a ciertas cuentas, lo que aumentaría el saldo destinado para invertirse a largo plazo.

La medida anunciada este jueves beneficiará a los empleados de Goldman Sachs cuyos hijos hayan nacido entre 2025 y 2028 y sean elegibles para abrir una cuenta Trump. La empresa realizará una contribución única de $1,000 dólares al momento de la inscripción del menor, la misma cantidad que el gobierno federal deposita como parte del programa creado por la nueva legislación fiscal.

Con este esquema, los niños que califiquen recibirán un depósito inicial de $2,000 dólares: $1,000 provenientes del gobierno federal y otros $1,000 aportados por Goldman Sachs.

“Comenzar a ahorrar pronto y mantener la inversión a largo plazo es una de las maneras más fiables en que las familias estadounidenses construyen una seguridad financiera duradera”, afirmó David Solomon, director ejecutivo de Goldman Sachs. “Desde hace tiempo, estamos comprometidos con la importancia del ahorro y la inversión como vía hacia un futuro financiero más sólido, y nos enorgullece continuar apoyando esta alianza e invertir en el futuro de Estados Unidos”.

En un comunicado, la empresa señaló que considera esta colaboración entre el sector público y el privado como una oportunidad para fortalecer la educación financiera de las nuevas generaciones. Goldman Sachs indicó que el objetivo es fomentar desde la infancia principios relacionados con el ahorro y la inversión a largo plazo.

La firma no es la única que decidió participar en el programa, ya otras instituciones financieras como Citi, JPMorgan Chase, Bank of America y Vanguard también anunciaron que igualarán, al menos con $1,000 dólares, la contribución federal destinada a los hijos elegibles de sus trabajadores nacidos entre 2025 y 2028.

Además del respaldo empresarial, el programa recibió una importante aportación filantrópica de Michael y Susan Dell. En aquel momento, se informó de una donación de $6,250 millones de dólares para financiar depósitos en 25 millones de cuentas pertenecientes a niños menores de 10 años. Esta iniciativa contempla a menores que no cumplen con los requisitos para recibir la aportación inicial del gobierno federal y que puedan recibir $250 dólares iniciales en su cuenta.

Las cuentas Trump fueron creadas mediante la ley “One Big Beautiful Bill”, el paquete de recortes de impuestos y reformas económicas aprobado por el Congreso y promulgado posteriormente por el presidente Donald Trump.

El programa busca que los recursos depositados se inviertan en fondos indexados de bajo costo, diseñados para ofrecer una exposición amplia y diversificada al mercado bursátil de Estados Unidos. La intención es que el dinero permanezca invertido durante varios años para favorecer su crecimiento mediante el rendimiento de los mercados financieros.

La legislación también permite que padres y tutores continúen incrementando el ahorro de sus hijos. Cada cuenta puede recibir aportaciones de hasta $5,000 dólares al año por parte de la familia. Asimismo, los empleadores de los padres pueden contribuir con hasta $2,500 dólares anuales sin que ese beneficio sea considerado ingreso gravable para el trabajador.

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