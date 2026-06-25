Habrá nuevas monedas de 25 centavos conmemorativas por el 4 de julio

Revisar las monedas que recibes como cambio podría convertirse en una actividad mucho más interesante durante las próximas semanas. Con motivo de la celebración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, millones de estadounidenses tendrán la posibilidad de encontrar una edición especial de moneda de 25 centavos que llegará a la circulación justo antes del 4 de julio y que podría convertirse en una de las piezas más buscadas por coleccionistas.

La Casa de la Moneda de Estados Unidos anunció el lanzamiento de una edición limitada de monedas de 25 centavos correspondientes a 2026, diseñadas para conmemorar el 250 aniversario de la Declaración de Independencia. Lo que hace especiales a estas piezas es que solo se producirán 250,000 ejemplares, una cifra muy reducida en comparación con las decenas de millones de monedas convencionales que se fabrican cada año.

Además, estas monedas no serán vendidas directamente a los coleccionistas. En lugar de ello, serán distribuidas de manera aleatoria a través del sistema bancario, mezcladas con las monedas comunes de circulación diaria.

“Al no llevar marca de ceca, estas monedas únicas de veinticinco centavos se pondrán en circulación de forma aleatoria, ofreciendo a los estadounidenses una oportunidad única en la vida de descubrir un pedazo de historia en las transacciones cotidianas”, informó la Casa de la Moneda de Estados Unidos en un comunicado oficial.

Las nuevas monedas especiales comenzarán a aparecer en bancos e instituciones financieras de todo el país antes de las celebraciones del Día de la Independencia. De esta manera, cualquier persona podría encontrarse una de estas piezas al recibir cambio en una tienda, supermercado o estación de servicio.

¿Cómo identificar la moneda especial de 25 centavos?

La moneda conmemorativa comparte gran parte de su diseño con la versión estándar de 2026 dedicada a la Declaración de Independencia. En el anverso aparece un retrato de Thomas Jefferson, autor principal del documento fundacional y tercer presidente de Estados Unidos. Por su parte, el reverso muestra una representación de la Campana de la Libertad agrietada en pleno repique, uno de los símbolos más reconocidos de la historia estadounidense.

La diferencia principal está en dos detalles clave: la edición limitada incluye una marca especial del “4 de julio” grabada en la moneda y, al mismo tiempo, carece de la marca de ceca que normalmente identifica la instalación donde fue acuñada.

“Esto es más que una moneda; es un momento decisivo en la historia de nuestra nación”, declaró Paul Hollis, director de la Casa de la Moneda de Estados Unidos. “Esperamos que los estadounidenses disfruten de la búsqueda de estas emblemáticas monedas, ya que están destinadas a ser compartidas, conservadas y recordadas como parte de este aniversario histórico”.

La moneda de la Declaración de Independencia forma parte de una serie especial de cinco monedas de 25 centavos creadas para conmemorar los 250 años del país. Entre los diseños ya anunciados se encuentran la moneda del Pacto del Mayflower, la de la Guerra de Independencia, la de la Constitución de Estados Unidos y la dedicada al Discurso de Gettysburg.

La pieza del Pacto del Mayflower comenzó a circular en enero y muestra a dos peregrinos bajo una bandera con la inscripción “E Pluribus Unum”. La moneda de la Guerra de Independencia fue puesta en circulación en marzo y representa a George Washington durante el conflicto revolucionario.

Por su parte, las monedas dedicadas a la Constitución y al Discurso de Gettysburg todavía no han llegado a circulación. La primera presenta a James Madison, mientras que la segunda incluye una imagen relacionada con Abraham Lincoln y la frase “Una nueva nación concebida en la libertad”.

“Los diseños de estas monedas históricas representan la historia del camino de Estados Unidos hacia una ‘unión más perfecta’ y celebran los ideales de libertad que definen a Estados Unidos”, afirmó Kristie McNally, subdirectora de la Casa de la Moneda de Estados Unidos. “Esperamos ofrecer a cada estadounidense la oportunidad de tener en sus manos los 250 años de historia de nuestra nación, al tiempo que conectamos a Estados Unidos a través de las monedas”.

¿Podrían aumentar de valor estas monedas?

Aunque inicialmente tendrán un valor nominal de 25 centavos, la escasez suele ser uno de los factores más importantes para determinar el valor futuro de una moneda. El hecho de que solo existan 250,000 ejemplares y que sean distribuidos al azar podría despertar un fuerte interés entre coleccionistas numismáticos en los próximos años.

Sin embargo, el valor final dependerá de elementos como su estado de conservación, la demanda del mercado y la cantidad de ejemplares que sobrevivan sin daños.

Existen antecedentes de monedas de 25 centavos que actualmente alcanzan precios muy elevados. Entre las más valiosas destacan el quarter de 1796, por ser uno de los primeros emitidos por Estados Unidos; el quarter Draped Bust de 1804, debido a su extrema rareza; y algunos ejemplares del quarter de 1932-D y 1932-S de Washington, cuya baja producción los convirtió en piezas altamente cotizadas.

También destacan ciertas monedas modernas con errores de acuñación, ya que estos defectos pueden incrementar considerablemente su valor entre coleccionistas especializados.

Por ello, cuando estas nuevas monedas comiencen a circular antes del 4 de julio, revisar cuidadosamente el cambio podría convertirse en una oportunidad para encontrar una pieza histórica que, con el paso del tiempo, llegue a valer mucho más que sus 25 centavos originales.

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