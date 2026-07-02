Suscriptores de YouTube TV y DirecTV Stream recibirían dinero del acuerdo de $50 millones de Disney

Miles de personas que pagaron por servicios de televisión en vivo por streaming podrían tener derecho a recibir una compensación en efectivo. Un acuerdo por $50 millones de dólares alcanzado por Disney en una demanda colectiva abre la puerta para que ciertos suscriptores de YouTube TV y DirecTV Stream reclamen parte del fondo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos y presenten su solicitud antes de la fecha límite.

El acuerdo pone fin, de manera parcial, a una demanda colectiva federal presentada en 2022 por clientes de ambas plataformas, quienes acusaron a Disney de aplicar prácticas anticompetitivas que habrían provocado un aumento en el costo de las suscripciones de televisión por internet.

La demanda, identificada como Biddle contra Disney, sostuvo que la compañía utilizó su posición en el mercado para exigir que servicios de streaming incluyeran canales de alta demanda, como ESPN, dentro de sus paquetes básicos de programación. Según los demandantes, esta práctica redujo la posibilidad de ofrecer planes más económicos y terminó elevando los precios para los consumidores. Disney rechazó las acusaciones y aceptó el acuerdo sin admitir responsabilidad ni que un tribunal determinara que infringió la ley.

Entonces, ¿por qué llegó a un acuerdo? Para evitar un largo litigio que le puede representar mayores gastos legales que los $50 millones de dólares que deberá pagar en esta ocasión.

¿Quiénes pueden recibir un pago?

Podrán presentar una reclamación quienes hayan pagado una suscripción a YouTube TV entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2026. También son elegibles los clientes que contrataron DirecTV Stream, DirecTV Now o AT&T TV Now durante ese mismo periodo.

En cambio, los usuarios de FuboTV no forman parte de este acuerdo. Aunque existe una demanda similar relacionada con ese servicio, hasta el momento no se ha alcanzado un convenio con Disney para ese grupo de consumidores.

¿De cuánto será la compensación?

El monto que recibirá cada persona no será el mismo para todos y no está predeterminado, ya que el pago dependerá del tiempo que el usuario mantuvo activa su suscripción durante el periodo cubierto por la demanda y del número total de reclamaciones válidas que sean aprobadas.

Además, del fondo de $50 millones de dólares se descontarán previamente los honorarios legales y otros costos autorizados por el tribunal.

La audiencia para la aprobación final del acuerdo está programada para el 14 de enero de 2027. Si el convenio recibe el visto bueno del tribunal y no existen retrasos adicionales, los pagos comenzarán a distribuirse posteriormente entre quienes presentaron una reclamación válida.

¿Cómo presentar una reclamación?

Los miembros elegibles deberán completar un formulario de reclamación para solicitar su parte del acuerdo. Antes de hacerlo, necesitarán el número de identificación único incluido en la notificación enviada por correo electrónico o correo postal.

Si una persona considera que cumple con los requisitos, pero no recibió la notificación o la perdió, puede comunicarse con el administrador del acuerdo para solicitar asistencia o recuperar la información necesaria al correo info@OnlineTVSettlement.com.

No es obligatorio presentar recibos ni comprobantes de pago de la suscripción. En su lugar, el solicitante deberá certificar las fechas de inicio y término de su servicio bajo pena de perjurio.

La fecha límite para enviar la reclamación, ya sea por internet o mediante correo postal, es el 8 de septiembre de 2026. Quienes no presenten el formulario antes de ese plazo perderán la oportunidad de recibir una parte del fondo de compensación.

También están disponibles los formularios de reclamación en papel, los cuales deben completarse en su totalidad, con la declaración de verificación firmada, y enviarse por correo a: Settlement Administrator, PO Box 4720, Portland, OR 97208-4720.

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