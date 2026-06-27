Seguro Social: quiénes son elegibles para recibir un pago de $255

Además de los beneficios de jubilación y discapacidad del Seguro Social, hay un pago único poco conocido que te podría dar $255 dólares. Te explicamos en qué circunstancias especiales este programa te ayuda con este dinero.

Cuando un beneficiario del Seguro Social fallece, la Administración del Seguro Social (SSA) ofrece un pago único de $255 dólares. Este dinero está dirigido a determinados sobrevivientes, mismo que puede servir de respaldo para solventar los gastos inmediatos.

Es importante saber que este pago, conocido como prestación por fallecimiento en un solo pago, no sustituye las prestaciones mensuales para sobrevivientes. Si una persona reúne los requisitos para ambos beneficios, puede recibir tanto el pago único de $255 dólares como los pagos mensuales correspondientes.

¿Quién puede recibir el pago de $255?

La SSA establece un orden de prioridad para entregar esta ayuda. En primer lugar, el beneficio corresponde al cónyuge sobreviviente, siempre que cumpla alguna de estas condiciones al momento del fallecimiento del trabajador asegurado:

La primera es que ambos vivieran en el mismo domicilio cuando ocurrió el fallecimiento.

cuando ocurrió el fallecimiento. La segunda aplica si estaban separados, pero el cónyuge ya recibía prestaciones conyugales basadas en el historial laboral del trabajador o tiene derecho a recibir una prestación para sobrevivientes.

Si no existe un cónyuge que cumpla con estos requisitos, hay otras personas quienes pueden recibirlo.

Los hijos también pueden ser beneficiarios

No todos los hijos califican para este apoyo. Para recibir el pago, debían estar cobrando beneficios familiares con base en el historial laboral del trabajador o tener derecho a prestaciones para sobrevivientes.

Además, la SSA señala que pueden ser elegibles:

Los menores de 18 años .

. Los jóvenes de entre 18 y 19 años que estudien tiempo completo en una escuela primaria o secundaria.

tiempo completo en una escuela primaria o secundaria. Las personas con una discapacidad que haya comenzado antes de cumplir 22 años.

Si más de un hijo reúne las condiciones, el pago único de $255 dólares se divide en partes iguales entre todos los beneficiarios.

Cómo solicitar este beneficio

Las personas que tengan derecho a esta ayuda pueden iniciar el trámite por internet, llamar a la línea telefónica de la SSA o acudir directamente a una oficina de la agencia.

Aunque es posible presentarse sin cita, la SSA recomienda programar una con anticipación para reducir los tiempos de espera.

También hay un plazo importante que no debe pasarse por alto. La solicitud del pago único debe realizarse dentro de los dos años posteriores al fallecimiento del trabajador asegurado. Si se deja pasar ese periodo, podría perderse el derecho al beneficio.

Documentos que podrían solicitarte

Durante el trámite, la SSA puede pedir diversos documentos para verificar la información del solicitante y del trabajador fallecido. Entre ellos se encuentran:

El certificado de nacimiento o una prueba alternativa de nacimiento.

Un documento que demuestre la ciudadanía estadounidense o el estatus migratorio legal.

o el estatus migratorio legal. El certificado de defunción .

. En algunos casos, formularios W-2, declaraciones de impuestos por trabajo por cuenta propia o documentos de baja militar si el trabajador prestó servicio antes de 1968.

Además, el solicitante deberá responder preguntas relacionadas con su vínculo con la persona fallecida y con el historial laboral del asegurado.

Si crees que puedes ser elegible para este pago, lo más recomendable es iniciar el trámite lo antes posible y reunir la documentación necesaria.

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