Precio del dólar en México hoy, 1 de julio del 2026

Para quienes trabajan en Estados Unidos, conocer el precio del dólar tal vez parece un dato intrascendente; sin embargo, tomando en cuenta que muchos de esos trabajadores son inmigrantes y envían remesas, adquiere fuerte relevancia. El billete verde en México hoy, miércoles 1 de julio de 2026, continúa mostrando fortaleza frente al peso, aunque sigue mostrando una pérdida anual considerable.

El precio promedio del dólar en México para este miércoles 1 de julio se ubica en $17.52 pesos por unidad. Durante la jornada previa, el peso mexicano registró una caída de 0.10% frente al billete verde, en un contexto de incertidumbre por las negociaciones en torno a la renovación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), el cierre oficial del dólar correspondiente al martes 30 de junio fue de $17.4986 pesos por unidad. Este valor se obtiene a partir del promedio de las operaciones realizadas por las instituciones bancarias del país. Sin embargo, debido a que el mercado cambiario opera de forma continua, la cotización concluyó alrededor de $17.50 pesos por dólar al finalizar la sesión.

Banxico también informó que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para este miércoles quedó establecido en $17.4693 pesos por dólar. Asimismo, el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses fue fijado en $17.5053 pesos por unidad.

El tipo de cambio FIX es una referencia utilizada en diversas operaciones financieras y comerciales. Su cálculo se realiza con base en el promedio de las cotizaciones observadas en el mercado cambiario al mayoreo durante los días hábiles bancarios y se publica al mediodía del día hábil anterior.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones de compra y venta ofrecidas por los principales bancos de México para este miércoles 1 de julio son las siguientes:

Afirme: compra en $16.50 pesos y venta en $18.10 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.30 pesos y venta en $18.14 pesos.

BBVA México: compra en $16.64 pesos y venta en $17.77 pesos.

Banorte: compra en $16.25 pesos y venta en $17.85 pesos.

Banamex: compra en $16.93 pesos y venta en $17.91 pesos.

y venta en $17.91 pesos. Scotiabank: compra en $16.90 pesos y venta en $18.00 pesos.

Al revisar las cotizaciones de este día, BBVA México ofrece uno de los precios de venta más bajos para quienes desean comprar dólares. En contraste, Banamex presenta el mejor precio de compra entre las instituciones bancarias consideradas.

En bancos de México y la frontera norte, el dólar se vende en $17.83 pesos y se compra en $16.70 pesos, en promedio. Por su parte, en las casas de cambio de la frontera de Tamaulipas, la divisa estadounidense mantiene un precio promedio de $17.50 pesos a la venta y $16.50 pesos a la compra.

En las empresas dedicadas al envío internacional de dinero también existen diferencias en el tipo de cambio. Para este miércoles, Western Union cotiza el dólar en $17.10 pesos mexicanos, mientras que MoneyGram establece el tipo de cambio en $18.04 pesos por dólar.

Es importante recordar que las cotizaciones pueden variar en el transcurso del día según la institución financiera, la región y el momento en que se realice la operación, ya que el mercado cambiario permanece en constante movimiento durante toda la jornada.

También te puede interesar: