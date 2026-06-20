Estudiantes de secundaria podrían ganar $36,000 al graduarse con nueva ley del 1 de julio

La presión de elegir una universidad tras terminar la secundaria podría disminuir para muchos estudiantes en uno de los estados de EE.UU., luego de que el gobierno local promulgó una nueva ley. Esta iniciativa, que entra en vigor el 1 de julio, implementa nuevas materias financieras para aprender sobre la industria de los seguros, lo que abre la oportunidad de aplicar a trabajos con salarios de $36,000 dólares al año a los jóvenes tras graduarse.

La medida que está llamando la atención de muchos estadounidenses forma parte de las más de 170 leyes aprobadas este año en Florida. Entre ellas destaca la HB 1343, que modifica los requisitos para obtener una licencia como representante de atención al cliente de seguros.

Actualmente, quienes desean desempeñarse en este puesto suelen necesitar estudios superiores relacionados con seguros. Sin embargo, la nueva legislación permitirá que ciertos graduados de secundaria accedan a esta licencia si cumplen con requisitos específicos.

¿Quiénes podrán beneficiarse?

La ley establece dos condiciones principales para poder acceder a una licencia como agente de seguros a la que ahora podrían aplicar los graduados de secundaria:

La solicitud de licencia debe presentarse ante el Departamento de Servicios Financieros de Florida dentro de los cuatro años posteriores a la obtención del diploma de secundaria. Se exige que el estudiante haya cursado una materia relacionada con seguros y finanzas personales durante sus estudios de preparatoria.

Para hacer posible este requisito, la HB 1343 ordena al Departamento de Educación de Florida desarrollar un nuevo curso de medio crédito enfocado en estos temas. Según el resumen legislativo publicado por el Senado de Florida, la materia incluirá un análisis detallado de los seguros de propiedad y responsabilidad civil, con contenidos cercanos a los utilizados en la capacitación para licencias del sector.

Los cambios contemplados en la HB 1343 comenzarán a aplicarse el 1 de julio de 2026. La norma forma parte de un amplio paquete legislativo que entrará en vigor ese mismo día en Florida. En este sentido, está previsto que el curso sobre los temas de seguros esté disponible para los distritos escolares a partir del ciclo escolar 2027-2028.

¿Cuánto podrían ganar los graduados de secundaria de Florida?

Uno de los aspectos que más llama la atención de esta ley es el potencial salarial para no tener que estudiar la universidad. De acuerdo con datos de ZipRecruiter, el salario promedio anual de un representante de atención al cliente de seguros en Florida es de $36,176 dólares. La plataforma también estima que esto equivale a aproximadamente $17.39 dólares por hora o cerca de $695 dólares semanales.

Para muchos jóvenes, especialmente aquellos que buscan incorporarse rápidamente al mercado laboral, esta opción podría representar una fuente de ingresos estable poco después de recibir su diploma de secundaria.

¿Qué hace un representante de atención al cliente de seguros?

Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS), estos profesionales atienden consultas de clientes, responden preguntas sobre pólizas, ayudan a resolver problemas y revisan información relacionada con las cuentas de los asegurados. Se trata de un trabajo centrado en el servicio al cliente y la gestión administrativa dentro de compañías de seguros.

Estudiar la universidad puede estar muy alejado del presupuesto de muchos estudiantes y sus familias. Con la nueva ley de Florida, se abre una oportunidad para aquellos jóvenes que requieren incorporarse al mundo laboral tras la secundaria, aspirando a un empleo que les brinde estabilidad y sea una buena fuente de ingresos.

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