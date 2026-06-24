Las acciones tecnológicas caen por segundo día consecutivo: ¿qué está pasando?

Después de meses de impulsar a Wall Street a niveles récord, las grandes empresas tecnológicas atraviesan una semana complicada. Las acciones del sector registraron su segundo día consecutivo de pérdidas, mientras crecen las dudas sobre si las millonarias inversiones en inteligencia artificial (IA) realmente generarán las ganancias que esperan los inversionistas.

El martes, el índice Nasdaq Composite, que reúne a muchas de las compañías tecnológicas más importantes de Estados Unidos, cayó 580 puntos, equivalentes a 2.2%, para cerrar en 25,587 unidades. La baja se suma al retroceso de 1.3% registrado durante la jornada anterior.

La presión se reflejó en varias de las empresas más seguidas por el mercado. Nvidia perdió 4.2% y Broadcom retrocedió 3.1%. Alphabet, empresa matriz de Google, bajó 0.8%, mientras que Amazon logró terminar la sesión con una ganancia de 0.6%. SpaceX, por su parte, avanzó 1%, aunque sigue lejos de los máximos alcanzados tras su reciente debut en bolsa.

Detrás de estas caídas existe una preocupación cada vez más visible entre los inversionistas: la rentabilidad de la inteligencia artificial. Durante los últimos meses, muchas compañías han destinado miles de millones de dólares al desarrollo de esta tecnología con la promesa de impulsar sus ingresos y beneficios futuros. Sin embargo, ahora el mercado busca resultados concretos.

“Las fuertes caídas de hoy (martes) en las acciones tecnológicas, sin ningún catalizador importante, son otra muestra de la creciente volatilidad en estas acciones, resultado de lo que cada vez parece más una sobrevaloración de las expectativas de ganancias y/o de las valoraciones”, afirmó James Reilly, economista sénior de mercado de Capital Economics, a CBS News.

La inquietud también se refleja en los hábitos de consumo. Datos del Instituto Bank of America muestran que solo alrededor del 3% de sus clientes paga actualmente por servicios de inteligencia artificial. Aunque el uso de estas herramientas sigue creciendo, muchos usuarios continúan utilizando versiones gratuitas.

A pesar de estas conclusiones a nivel usuario, el mismo instituto es optimista con base en la tendencia comercial que utiliza más las herramientas con IA para ofrecer diferentes bienes y servicios.

“A medida que la IA se integra en la productividad, las búsquedas, el entretenimiento, las compras y los casos de uso de asistentes personales, y surgen planes de suscripción de nivel superior, BofA Global Research prevé que el mercado estadounidense podría alcanzar los $75,000 millones de dólares anuales“, señaló el Instituto Bank of America.

Otro factor que añade nerviosismo es la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) aumente las tasas de interés antes de que termine el año. Los inversionistas también esperan nuevos datos sobre inflación, ya que un incremento en los precios podría reforzar la necesidad de una política monetaria más estricta.

Pese a la volatilidad reciente, algunos especialistas consideran que el ajuste llega después de varios meses de fuertes ganancias para las acciones tecnológicas. A pesar de estas caídas, el entusiasmo por la inteligencia artificial continúa, solo que los inversionistas quieren ver resultados tangibles antes de seguir impulsando las valuaciones del sector.

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