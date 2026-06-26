Precio del dólar en México hoy, 26 de junio del 2026: efecto de las tasas de interés de Banxico

Para este viernes 26 de junio de 2026, el precio del dólar en México inicia la jornada con pocos cambios, mientras los mercados continúan asimilando los últimos indicadores económicos estadounidenses y la reciente decisión del Banco de México (Banxico) sobre las tasas de interés.

El precio promedio del dólar en México hoy es de $17.53 pesos por unidad. Durante la sesión previa, la moneda mexicana logró avanzar frente al billete verde luego de que Banxico mantuvo sin cambios su tasa de referencia, una decisión que ya era esperada por el mercado y que contribuyó a mantener la estabilidad del peso.

De acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico), el cierre oficial del dólar correspondiente al jueves 25 de junio fue de $17.4842 pesos por unidad, cálculo obtenido a partir del promedio de las transacciones bancarias. Sin embargo, debido a la operación continua del mercado cambiario, el tipo de cambio terminó la jornada alrededor de $17.52 pesos por dólar.

Según datos de Dow Jones, en la apertura de este viernes la moneda estadounidense se ubicó en $17.44 pesos mexicanos, lo que representa una disminución de 0.39% respecto al precio registrado al cierre de la sesión anterior.

En la jornada previa, el peso mexicano registró una apreciación de 0.64% frente al dólar. A pesar de ello, en el balance semanal la divisa estadounidense acumula un avance de 0.62%, mientras que en comparación con el mismo periodo del año pasado presenta una caída de 5.94%.

El comportamiento reciente del mercado muestra dos sesiones consecutivas de retrocesos para el dólar frente al peso. Al mismo tiempo, la volatilidad cambiaria se ubica en 8.34%, por encima de la referencia de 7.62%, lo que refleja un entorno de mayor incertidumbre para los participantes del mercado.

Banxico también informó que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para este viernes quedó establecido en $17.5260 pesos por dólar. Asimismo, el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones denominadas en moneda extranjera fue fijado en $17.6213 pesos por unidad.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones de compra y venta en las principales instituciones financieras de México para este viernes 26 de junio son las siguientes:

Afirme: compra en $16.50 pesos y venta en $18.10 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.35 pesos y venta en $18.14 pesos.

BBVA México: compra en $16.64 pesos y venta en $17.78 pesos.

Banorte: compra en $16.25 pesos y venta en $17.85 pesos.

Banamex: compra en $16.96 pesos y venta en $17.92 pesos.

Scotiabank: compra en $17.00 pesos y venta en $18.20 pesos.

Entre las instituciones analizadas, BBVA México ofrece una de las cotizaciones de venta más bajas, mientras que Scotiabank presenta el mejor precio de compra para quienes buscan vender dólares.

En bancos de México y la frontera norte, el dólar se vende en promedio en $17.78 pesos y se compra en $16.64 pesos. En tanto, las casas de cambio de Tamaulipas mantienen cotizaciones cercanas a $17.50 pesos a la venta y $16.50 pesos a la compra.

Por su parte, las empresas dedicadas a las transferencias internacionales de dinero también actualizaron sus tipos de cambio. Este viernes, Western Union cotiza el dólar en $17.24 pesos, mientras que MoneyGram lo ubica en $18.06 pesos por unidad.

El precio del dólar cambia constantemente durante la jornada, por lo que las cotizaciones de compra y venta pueden modificarse en cuestión de minutos. Es conveniente revisar el tipo de cambio previo a realizar cualquier transacción con moneda extranjera.

Banxico mantiene la tasa de interés y el precio del petróleo

La atención de los mercados permaneció enfocada en la decisión de política monetaria anunciada por la Junta de Gobierno del Banco de México. Por unanimidad, el banco central decidió mantener la tasa de referencia en 6.50%, al considerar que el nivel actual sigue siendo adecuado para enfrentar el entorno económico y conducir la inflación hacia su objetivo.

“La Junta de Gobierno considera que será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual. Juzga que la postura monetaria es adecuada para enfrentar los retos del entorno macroeconómico, incluidos aquellos derivados del contexto internacional”, señaló la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico).

Por otra parte, los precios del petróleo registraron una caída cercana al 3% y perfilan una semana con pérdidas. El descenso ocurre luego de que disminuyeran las preocupaciones por posibles interrupciones en el suministro mundial, ante la reanudación del tránsito de buques petroleros por el estrecho de Ormuz, pese al ataque reportado contra una embarcación de carga cerca de Omán.

El barril de Brent cotiza en $73.06 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se ubica en $69.70 dólares por barril.

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