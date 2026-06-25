Irán ataca a buque en el estrecho de Ormuz y hace tambalear los intentos por lograr la paz con EE.UU.

La Guardia Revolucionaria Islámica atacó a un buque en el estrecho de Ormuz pasando por alto el hecho de que el presidente Donald Trump firmó un memorándum de entendimiento (MOU) con el mandatario iraní Masoud Pezeshkianorientado a poner fin a la guerra y establecer un alto el fuego.

La embarcación mercante afectada portaba bandera de Singapur y, al dispararle, los iraníes hicieron tambalear los intentos por lograr la paz con Estados Unidos.

Mediante un comunicado emitido por el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, se indica que, al ser impactado en su costado de estribor por un proyectil, el puente de mando del buque en cuestión presentó daños de consideración, aunque sin víctimas humanas que lamentar.

Bajo condición de no revelar su identidad, un funcionario estadounidense consultado por la cadena de televisión CBS News, corroboró el ataque producido frente a la costa de Dahit, Omán.

Cabe señalar que, mientras el estrecho de Ormuz permaneció prácticamente cerrado a la navegación desde el 28 de febrero, con periodos cortos de tránsito sobre todo para buques de banderas chinas o rusas, cientos de marineros después se quedaron varados en espera de negociar para salir de allí.

De hecho, algunos barcos optaron por pagarle miles de dólares a Irán a través de una especie de peaje; en tanto que a otros no les quedó más alternativa que aguardar.

Aunque Donald Trump afirmó que el tránsito a la navegación en el estrecho de Ormuz se daría con libertad absoluta, la Guardia Revolucionaria Islámica parece tener un plan distinto. (Crédito: Amirhosein Khorgooi / AP)

Recientemente, Trump anunció la reapertura a la navegación en el litoral compartido entre Irán y Omán, sin imaginar el destino que le aguardaba al buque de Singapur anteriormente citado.

La posición asumida por el gobierno de la República Islámica prácticamente obliga a cualquier embarcación a solicitarle permiso para cruzar el estrecho de Ormuz con un enfoque de comenzar a cobrar un peaje posteriormente.

“Cualquier paso por rutas que queden fuera del marco designado por la PGSA no estará cubierto por las garantías de paso seguro y no tendrá derecho a cobertura de seguro ni a responsabilidades relacionadas”, señaló en un comunicado la Autoridad del Golfo Pérsico del Estrecho de Irán.

Hasta el momento, en Washington no ha surgido ningún pronunciamiento con respeto al ataque registrado en contra del buque citado.

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