Acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán avanza hacia su firma mientras Trump aumenta la presión sobre Israel

El acuerdo impulsado por Estados Unidos e Irán para poner fin a meses de tensión regional dio un paso decisivo este martes con la confirmación de que el memorando de entendimiento entre ambas partes será firmado el próximo viernes en Suiza; sin embargo, el anuncio coincidió con un endurecimiento del discurso de Donald Trump hacia Israel y su primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Durante la cumbre del G7 celebrada en Évian, Francia, Trump expresó confianza en que el proceso avance conforme al calendario previsto y permita alcanzar un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días. “Creo que se cumplirá más o menos según lo previsto”, afirmó el mandatario al referirse a la hoja de ruta negociada entre Washington y Teherán.

Aunque el texto completo del memorando aún no ha sido divulgado, Trump insistió en que el principio central del acuerdo es impedir que Irán desarrolle armamento nuclear. “Es muy sencillo. Esto es lo que dice: Irán nunca tendrá un arma nuclear”, declaró. También señaló que el entendimiento contempla garantizar la libre navegación por el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del planeta, asegurando que permanecerá abierto y “libre de peajes”.

Pese a ello, mientras avanza el acercamiento con Teherán, Trump elevó el tono de sus críticas hacia el gobierno israelí, especialmente por sus operaciones militares en el Líbano contra la milicia chií Hizbulá.

El presidente estadounidense manifestó su descontento con algunas decisiones del gobierno de Netanyahu y pidió una actitud más prudente durante las negociaciones regionales.

“No estoy contento con lo que ha ocurrido allí”, señaló al referirse a los ataques israelíes en territorio libanés mientras se desarrollaban las conversaciones diplomáticas con Irán.

Aun así, Trump insistió en que la relación bilateral con Israel sigue siendo sólida y calificó los vínculos con Netanyahu como “fantásticos”. No obstante, dejó claro que considera prioritario evitar acciones que puedan poner en riesgo el proceso diplomático en marcha.

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