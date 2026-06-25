Precio del dólar en México hoy, 25 de junio del 2026

Tras una jornada en la que el peso mexicano registró nuevas pérdidas frente a la moneda estadounidense, el mercado cambiario inicia este jueves 25 de junio con movimientos moderados, mientras los inversionistas mantienen la mirada puesta en los próximos datos económicos de Estados Unidos.

El precio promedio del dólar en México hoy se ubica en $17.59 pesos por unidad. Durante la sesión anterior, la moneda nacional perdió terreno frente al billete verde, en un contexto marcado por el fortalecimiento global de la divisa estadounidense.

De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), el cierre oficial correspondiente al miércoles 24 de junio fue de $17.6248 pesos por dólar. Este dato se calcula a partir del promedio de las operaciones realizadas por las instituciones bancarias del país. No obstante, debido a la actividad continua del mercado cambiario, el tipo de cambio concluyó alrededor de los $17.63 pesos por unidad al finalizar la jornada.

Según datos de Dow Jones, en la apertura de este jueves el dólar estadounidense se cotizó en promedio en $17.57 pesos mexicanos. Esta cifra representa una disminución de 0.24% respecto al cierre previo de $17.61 pesos, reflejando ajustes moderados durante las primeras horas de negociación.

A pesar de este movimiento inicial, el dólar mantiene una tendencia de fortalecimiento frente a diversas monedas internacionales. En términos semanales, la moneda estadounidense acumula un avance de 1.24% frente al peso mexicano. Sin embargo, al comparar su desempeño con el mismo periodo del año anterior, registra una disminución de 5.29%.

En tanto, la volatilidad del tipo de cambio se mantiene en niveles relativamente moderados. Actualmente, se ubica en 6.36%, por debajo de la volatilidad de referencia de 7.6%, un indicador que apunta a una mayor estabilidad dentro del mercado cambiario.

Banxico también informó que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para este jueves quedó establecido en $17.6213 pesos por dólar. Asimismo, el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses se fijó en $17.5505 pesos por unidad.

El tipo de cambio FIX es una referencia utilizada en diversas operaciones financieras y comerciales dentro del país. Su cálculo se realiza con base en el promedio de las cotizaciones observadas en el mercado cambiario al mayoreo durante los días hábiles bancarios y se publica el día previo a su aplicación.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones ofrecidas por algunas de las principales instituciones financieras de México para este jueves 25 de junio son las siguientes:

Afirme: compra en $16.50 pesos y venta en $18.10 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.45 pesos y venta en $18.29 pesos.

BBVA México: compra en $16.76 pesos y venta en $17.89 pesos.

Banorte: compra en $16.35 pesos y venta en $18.05 pesos.

Banamex: compra en $17.08 pesos y venta en $17.78 pesos .

. Scotiabank: compra en $17.00 pesos y venta en $18.04 pesos.

Al revisar las cotizaciones bancarias de este día, Banamex se posiciona como el banco en México con la mejor cotización tanto para comprar como para vender dólares.

En las compañías dedicadas a las transferencias internacionales de dinero, Western Union cotiza el dólar en $18.09 pesos mexicanos. Por su parte, MoneyGram establece el tipo de cambio en $18.06 pesos por unidad.

Por otra parte, este jueves, el precio del petróleo registró una baja luego de que las expectativas sobre un incremento en la oferta desde Oriente Medio redujeran la presión observada durante semanas anteriores. El barril de petróleo Brent se cotiza en $74.26 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se ubica en $72 dólares por barril.

El precio del dólar cambia constantemente a lo largo del día debido a la actividad de los mercados internacionales. Por ello, las cotizaciones pueden modificarse en cuestión de minutos, por lo que resulta recomendable verificar el tipo de cambio vigente antes de realizar cualquier compra o transacción con moneda extranjera.

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