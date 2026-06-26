Último día de Amazon Prime Day 2026: los productos con los que ahorrarás más de $500

El reloj no deja de correr y marca las últimas horas del Amazon Prime Day 2026, lo que significa que debes aprovechar al máximo cada minuto que te queda para conseguir la mejor oferta. Sabemos que este evento es muy llamativo para quienes desean tener tecnología en sus manos y varios productos premium de esa categoría tienen rebajas que incluso pueden superar los $500 dólares en ahorros. ¿Quieres saber cuáles son? Aquí te dejamos los más destacados para que no los dejes escapar.

Si estás interesado, te dejamos el link de Amazon en el nombre del producto del subtítulo.

El primer producto de la lista es el televisor TCL QM8K de 65 pulgadas, que durante el último día de Prime Day 2026 tiene un descuento del 33%, lo que reduce su precio en $502 dólares.

Este modelo apuesta por una experiencia visual de alta calidad gracias a su tecnología de atenuación precisa LD3800 y un nivel de brillo HDR5000, características que ayudan a mejorar el contraste y ofrecer imágenes más definidas tanto para películas como para videojuegos.

Para quienes buscan una computadora de alto rendimiento, la Acer Predator Helios Neo 16 también forma parte de las promociones más importantes. El precio de lista es de $2,199.99 dólares y tiene un 27%. El resultado: un nada despreciable ahorro de $600 dólares.

Este portátil integra un procesador Intel Core Ultra 9, 16 GB de memoria RAM, almacenamiento SSD de 1 TB y una tarjeta gráfica RTX 5070 Ti, especificaciones orientadas tanto al gaming como a tareas de creación de contenido o edición.

La siguiente oferta corresponde al MSI Raider A18 HX A9W de 18 pulgadas, un portátil diseñado para quienes necesitan el máximo desempeño. Tiene un descuento de casi el 20%, lo que significa un ahorro de $700 dólares de su precio regular de $2,549 dólares.

Su configuración incluye un procesador AMD Ryzen 9 9955HX3D de 16 núcleos, tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 5080, 32 GB de memoria RAM y un SSD de 2 TB, componentes preparados para ejecutar videojuegos de última generación y aplicaciones profesionales exigentes.

Los robots aspiradores también destacan entre las promociones más agresivas. El Roborock Saros 10R ofrece un ahorro de $715 dólares para los usuarios con membresía Prime. El precio anterior era de $1,599.99 dólares, lo que significa un descuento del 45% menos.

Este dispositivo combina funciones de aspirado y trapeado, además de ofrecer un rendimiento destacado sobre alfombras. También automatiza buena parte del proceso de limpieza, permitiendo mantener los pisos limpios con una intervención mínima del usuario.

Con un precio de $2,499.99 a solo $1,399.99 dólares, es el mayor descuento disponible de nuestro listado. El 44% que tiene de descuento te permitirá ahorrar $1,100 dólares en este Prime Day.

Además de ofrecer una pantalla QLED de gran formato, este modelo está pensado para integrarse con la decoración del hogar al mostrar obras de arte digitales cuando permanece inactivo, una propuesta similar a la de los televisores tipo cuadro que han ganado popularidad en los últimos años.

Las promociones de Prime Day concluyen oficialmente esta noche, por lo que estos descuentos podrían desaparecer en cualquier momento o agotarse debido a la alta demanda. Tic tac, tic tac.

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