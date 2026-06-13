Las acciones de SpaceX se disparan un 19% en su primer día de cotización en Wall Street

SpaceX tuvo un estreno histórico en Wall Street, luego de que la compañía aeroespacial fundada por Elon Musk registró una fuerte subida en su primera jornada como empresa pública, impulsada por el entusiasmo de los inversionistas tras protagonizar la mayor oferta pública inicial (OPI) de la historia.

Las acciones comenzaron a cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo SPCX y abrieron en un precio de $150 dólares por acción, cerrando la sesión en $160.95 dólares, lo que representó un avance de 19% respecto al precio de oferta de $135 dólares fijado un día antes. Durante la jornada llegaron a tocar un máximo de $176.52 dólares, equivalente a una ganancia cercana al 31%.

“Como suele ocurrir con la mayoría de las OPI, el precio se disparó”, comentó Jay Ritter, experto en ofertas públicas iniciales y profesor de la Facultad de Negocios Warrington de la Universidad de Florida, a CBS News. “No se trata de una operación milagrosa, pero dado el tamaño de la transacción, si el precio de las acciones se mantiene, la rentabilidad inicial será mayor que en cualquier otra OPI de la historia”.

Este repunte histórico se dio en buena medida por el interés por la compañía que quedó reflejado en el volumen de operaciones. Durante la jornada, más de 500 millones de acciones cambiaron de manos durante el primer día de cotización, una cifra comparable con algunos de los mayores debuts bursátiles del sector tecnológico.

La salida a bolsa permitió a SpaceX recaudar $75,000 millones de dólares, superando ampliamente el récord anterior establecido por Saudi Aramco en 2019. Tras el cierre de la jornada, la empresa alcanzó una valoración cercana a los $2.1 billones de dólares, colocándose entre las compañías más valiosas que cotizan en los mercados financieros.

Los planes que impulsan a SpaceX

La empresa busca utilizar los recursos obtenidos para acelerar algunos de sus proyectos más ambiciosos. Entre ellos destacan la expansión de su red de satélites, el desarrollo de infraestructura de inteligencia artificial en el espacio y su objetivo de largo plazo de establecer presencia humana en Marte.

“Quienquiera que esté viendo esto, SpaceX quiere poder llevarlo a la Luna, llevarlo a Marte y, en última instancia, más allá”, aseguró Elon Musk, fundador y director ejecutivo de SpaceX, durante un evento en la Starbase, en Texas.

El viernes, Musk y Gwynne Shotwell, presidenta y directora de operaciones de SpaceX, participaron en las ceremonias de apertura vinculadas al debut bursátil de la compañía.

Fundada en 2002, SpaceX comenzó como un fabricante de cohetes reutilizables y actualmente presta servicios de lanzamiento para operadores de satélites, agencias gubernamentales y clientes comerciales. Además, controla Starlink, su negocio de internet satelital, considerado una de las áreas más sólidas de la empresa.

Musk también señaló antes de la salida a bolsa que SpaceX genera flujo de caja positivo desde aproximadamente 2015 y que la compañía entra ahora en una nueva etapa de crecimiento. Entre sus metas figura desplegar más de 100 mil satélites de comunicaciones y desarrollar centros de datos impulsados por inteligencia artificial en órbita.

Desafíos detrás de la histórica valoración

A pesar del entusiasmo del mercado, varios analistas consideran que la compañía todavía enfrenta importantes retos para justificar una valoración tan elevada. SpaceX aún no reporta ganancias netas y, según documentos presentados para su salida a bolsa, ha acumulado pérdidas por más de $41,000 millones de dólares desde su fundación.

“Entiendo los argumentos que justifican una valoración más baja para esta empresa”, señaló Matthew Kennedy, estratega sénior de mercado de Renaissance Capital. “También es cierto que algunas acciones son caras y se mantienen así”.

Los expertos también anticipan que las acciones podrían experimentar volatilidad en las próximas semanas, una situación común tras las grandes ofertas públicas iniciales.

“La cuestión con SpaceX no radica tanto en la cotización inmediata tras la salida a bolsa, sino más bien en cómo se mantendrá el precio a largo plazo”, señaló Samuel Kerr, director global de ECM en Mergermarket.

Por su parte, las acciones de Tesla subieron un 1.8% hasta los $406.43 dólares el viernes. La capitalización de mercado del fabricante de vehículos eléctricos se sitúa ahora en torno a los $1.5 billones de dólares.

El tiempo ya dirá lo que pasará con SpaceX y con toda la inversión conseguida; en otro sentido, veremos si eso representa ganancias o pérdidas para quienes decidieron poner su dinero en la empresa.

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