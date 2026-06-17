Últimos días para reclamar un pago si compraste carne de res en ciertos estados de EE.UU.

¿Compraste carne de res entre 2014 y 2019? Es probable que seas uno de los beneficiarios de un pago que podría ser de más de $2,000 dólares. Todo esto, debido a la compensación que dos importantes empresas cárnicas de los Estados Unidos acordaron pagar para dar fin a una demanda colectiva. La mala noticia: el tiempo corre y te quedan pocos días para reclamar el dinero.

La demanda colectiva fue presentada contra algunas de las más importantes procesadoras de carne de res en los Estados Unidos, entre las que destacan Tyson Foods y Cargill. Los demandantes alegaron que varias compañías colaboraron para limitar la competencia y aumentar los precios que pagaban los consumidores en supermercados y tiendas de comestibles.

Aunque las empresas niegan haber cometido irregularidades, ambas aceptaron acuerdos económicos para poner fin al litigio. Tyson Foods acordó aportar $55 millones de dólares, mientras que Cargill contribuirá con otros $32.5 millones de dólares, para un total de $87.5 millones de dólares a repartirse. Otras compañías señaladas en la demanda, como National Beef y JBS, no forman parte de este acuerdo por el momento.

El monto que se repartirá no es único, ya que la cifra depende del número de reclamantes y la cantidad de carne comprada, el plazo para presentar la reclamación vence el próximo 30 de junio.

¿Quiénes pueden presentar una reclamación?

El programa está dirigido a personas que compraron determinados cortes de carne de res fresca o congelada entre el 1 de agosto de 2014 y el 31 de diciembre de 2019. Las compras debieron realizarse para consumo personal y no para reventa.

Los productos elegibles incluyen cortes tradicionales como paleta, lomo, costillas y pierna. Sin embargo, existen varias exclusiones importantes. No califican productos etiquetados como USDA Prime, Wagyu, orgánicos, alimentados con pasto, kosher, halal o libres de antibióticos. Tampoco son elegibles productos procesados como carne molida, carne marinada, sazonada, empanizada, cocida o con sabores añadidos.

Además, las compras debieron efectuarse en supermercados o tiendas ubicadas en Washington D.C. o en alguno de los 26 estados incluidos en el acuerdo. Los estados elegibles son:

Arizona

California

Florida

Illinois

Iowa

Kansas

Massachusetts

Maine

Michigan

Minnesota

Misuri

Montana

Nebraska

Nevada

Nuevo Hampshire

Nuevo México

Nueva York

Carolina del Norte

Dakota del Norte

Oregón

Rhode Island

Dakota del Sur

Tennessee

Utah

Virginia Occidental

Wisconsin

¿Cuánto dinero podrían recibir los consumidores?

El monto final dependerá de cuántas personas presenten una reclamación válida. El fondo total de $87.5 millones de dólares primero será reducido por honorarios legales, gastos administrativos y otros costos aprobados por el tribunal.

Aunque algunos representantes de la demanda podrían recibir pagos de hasta $2,000 dólares por su participación en el caso, la compensación para el resto de los consumidores variará dependiendo de las reclamaciones presentadas y de la información proporcionada en cada solicitud, como la cantidad estimada de carne de res que compraban durante el periodo cubierto por la demanda.

Cómo presentar la solicitud

Las personas interesadas deben completar un formulario antes del 30 de junio de 2026. La reclamación puede enviarse por internet o mediante un formulario impreso remitido por correo al administrador del acuerdo.

Los solicitantes deberán estimar cuántas libras de carne de res elegible compraban cada mes y cuánto dinero gastaban aproximadamente en esos productos.

Por ahora no es obligatorio presentar recibos o comprobantes de compra. Sin embargo, los administradores del acuerdo advierten que podrían solicitar documentación adicional en etapas posteriores del proceso.

Los pagos no se emitirán de inmediato. El dinero será distribuido únicamente después de que el tribunal otorgue la aprobación definitiva al acuerdo y se resuelvan posibles apelaciones. Cuando eso pase, podrás elegir entre tu pago en tarjetas de regalo de Amazon, Starbucks o Instacart, PayPal , Venmo o un cheque físico enviado por correo postal.

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