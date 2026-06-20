Seguro Social: ¿quiénes reciben su pago el 24 de junio?

El calendario de pagos del Seguro Social para junio está por llegar a su fin. Y mientras millones de beneficiarios ya recibieron sus depósitos durante las primeras semanas del mes, otro grupo se prepara para cobrar su dinero en los próximos días. La fecha corresponde al último pago programado por la Administración del Seguro Social (SSA) dentro del ciclo regular de junio.

De acuerdo con el calendario oficial de la agencia, el miércoles 24 de junio recibirán sus prestaciones los beneficiarios nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes. Este depósito forma parte del sistema que utiliza la SSA para distribuir los pagos mensuales de jubilación, discapacidad y sobrevivientes.

Actualmente, más de 71.2 millones de personas reciben beneficios administrados por la agencia federal. Para organizar los depósitos, la SSA divide a la mayoría de los beneficiarios en tres grupos según su fecha de nacimiento y asigna una fecha de pago específica durante el segundo, tercer o cuarto miércoles de cada mes.

El pago del 24 de junio corresponde al último de esos tres grupos. Anteriormente, los beneficiarios nacidos entre los días 1 y 10 recibieron su dinero el 10 de junio. Posteriormente, quienes cumplen años entre los días 11 y 20 cobraron el 17 de junio.

Calendario de pagos del Seguro Social para junio

La distribución de beneficios de este mes quedó organizada de la siguiente manera:

Nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes: 10 de junio.

Nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes: 17 de junio.

Nacidos entre el 21 y el 31 de cualquier mes: 24 de junio.

Este calendario aplica para la mayoría de los beneficiarios del Seguro Social. Sin embargo, existen algunas excepciones que reciben sus pagos en fechas diferentes. Por ejemplo, las personas que comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 cobraron el pasado 3 de junio, sin importar su fecha de nacimiento. Este grupo mantiene un esquema de pago especial que se realiza al inicio de cada mes.

Asimismo, algunos beneficiarios reciben prestaciones del Seguro Social y del programa de Seguro de Ingreso Suplementario (SSI). En esos casos, el pago del SSI fue enviado el 1 de junio, mientras que el depósito correspondiente al Seguro Social llegó dos días después, el 3 de junio.

Es importante recordar que algunas personas reciben beneficios utilizando el historial laboral de otra persona, como ocurre en determinados casos de cónyuges o sobrevivientes. Cuando esto sucede, la SSA utiliza la fecha de nacimiento de la persona cuyo historial genera el beneficio para determinar la fecha de pago.

¿Cuánto dinero reciben los beneficiarios?

Las cantidades varían según el tipo de prestación y el historial laboral de cada persona. No obstante, las estadísticas más recientes compartidas por la SSA muestran los siguientes beneficios promedio mensuales:

Jubilación: $2,028.00 dólares .

. Discapacidad: $1,493.25 dólares.

Sobrevivientes: $1,626.59 dólares.

Los montos individuales pueden ser superiores o inferiores a estos promedios, ya que la agencia toma en cuenta factores como los ingresos obtenidos durante la vida laboral y los años trabajados antes de solicitar los beneficios.

Recientemente, la SSA aclaró que a partir de este año todos los beneficios se enviarán electrónicamente. Eso significa que hay dos maneras en las que puede llegar tu pago: depósito directo en una cuenta bancaria o por medio de la tarjeta Direct Express, una tarjeta de débito diseñada para distribuir pagos federales.

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