Seguro Social: ¿quiénes reciben su pago el 17 de junio?

Miles de beneficiarios del Seguro Social siguen atentos al calendario de pagos de junio. Tras los depósitos enviados a principios de mes y el primer pago del ciclo de los miércoles, ahora se acerca una nueva fecha clave para quienes dependen de estas prestaciones federales. Si todavía no has recibido tu dinero, es posible que tu depósito esté programado para la próxima semana.

La Administración del Seguro Social (SSA) continuará con la distribución de beneficios el miércoles 17 de junio. Ese día recibirán su pago los beneficiarios cuyo cumpleaños se encuentra entre los días 11 y 20 de cualquier mes del año.

Este grupo forma parte de los más de 71.1 millones de estadounidenses que reciben prestaciones administradas por la SSA. Como ocurre cada mes, la agencia organiza los pagos de jubilación, discapacidad y sobrevivientes utilizando un calendario basado en las fechas de nacimiento de los beneficiarios.

El depósito del 17 de junio corresponde al segundo grupo del llamado ciclo de pagos de los miércoles. Antes de ellos, los beneficiarios nacidos entre los días 1 y 10 recibieron su dinero el 10 de junio. Posteriormente, el último grupo cobrará el miércoles 24 de junio, fecha reservada para quienes nacieron entre los días 21 y 31 de cualquier mes.

Es importante recordar que algunas personas reciben prestaciones utilizando el historial laboral de otra persona. Esto puede ocurrir en determinados casos de cónyuges o sobrevivientes. Cuando sucede, la SSA toma como referencia la fecha de nacimiento de la persona cuyo historial laboral genera el beneficio y no la del beneficiario que recibe el pago.

Calendario de pagos del Seguro Social para junio

La distribución de beneficios durante junio quedó organizada de la siguiente manera:

Nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes: 10 de junio.

Nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes: 17 de junio.

Nacidos entre el 21 y el 31 de cualquier mes: 24 de junio.

Este calendario aplica para la mayoría de los beneficiarios de jubilación, discapacidad y sobrevivientes.

Además de los depósitos programados los miércoles, la SSA ya realizó otros pagos durante junio. El 3 de junio recibieron sus beneficios los jubilados y beneficiarios de larga duración que comenzaron a cobrar el Seguro Social antes de mayo de 1997. Para este grupo, la fecha de nacimiento no influye en el calendario de distribución, ya que sus depósitos se realizan al inicio de cada mes.

Asimismo, existe un grupo de personas que recibe tanto beneficios del Seguro Social como pagos del programa del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI). En estos casos, el depósito del SSI fue enviado el 1 de junio, mientras que el pago del Seguro Social llegó el 3 de junio.

¿Cuánto dinero reciben los beneficiarios?

Las cantidades varían dependiendo del tipo de prestación y del historial laboral de cada persona. Sin embargo, los datos más recientes de la SSA muestran los siguientes promedios mensuales:

Beneficios de jubilación: $2,026.41 dólares .

. Prestaciones por discapacidad: $1,493.20 dólares.

Prestaciones para sobrevivientes: $1,625.56 dólares.

Los montos finales pueden ser mayores o menores, ya que la agencia considera factores como los ingresos obtenidos durante la vida laboral y los años de cotización acumulados.

¿Cómo envía la SSA los pagos?

Recientemente, la SSA anunció que este año realizará la transición total de los pagos en papel a los depósitos electrónicos, en cumplimiento de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en marzo del año pasado.

En este sentido, los beneficiarios pueden recibir sus prestaciones mediante depósito directo en una cuenta bancaria. Quienes necesiten actualizar sus datos financieros pueden hacerlo a través de la plataforma digital “my Social Security”, disponible en el portal oficial de la SSA.

Otra alternativa es la tarjeta Direct Express, diseñada específicamente para distribuir pagos federales. Esta opción permite recibir los beneficios sin necesidad de contar con una cuenta bancaria tradicional.

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