Las mejores ofertas en comida para el Día del Padre 2026

Es cierto que para muchos latinos, el Día de las Madres suele llevarse la atención del núcleo familiar, sin embargo, en los Estados Unidos, el Día del Padre tiene una especial relevancia en la población. Las empresas, tiendas y restaurantes sacan promociones especiales que puedes aprovechar para festejar al héroe de tu hogar. Aquí te recopilamos las mejores disponibles en el país.

Una de las promociones más llamativas llega de la mano de Checkers & Rally’s. La cadena ofrece una nueva línea de sándwiches dobles por apenas $3 dólares. Entre las opciones disponibles destacan el Sourdough Double Melt, Cheese Double y Double Spicy Chicken. Además, los clientes pueden convertir su pedido en combo con papas fritas y bebida desde $6.

Somos latinos y un festejo no puede no llevar tacos. Del Taco ofrece un descuento del 20% en compras de $10 dólares o más durante el fin de semana del Día del Padre. La promoción permite ahorrar hasta $10 dólares por pedido, una opción interesante para familias que buscan una comida rápida y económica.

Para los amantes de la barbacoa, Dickey’s Barbecue Pit ofrece un 15% de descuento en pedidos en línea de $75 dólares o más utilizando el código DAD85. La promoción estará vigente entre el 18 y el 21 de junio.

Long John Silver’s apuesta por una oferta clásica: compra un platillo y recibe otro gratis. La promoción aplica en varios de sus combos más populares e incluye guarniciones, aunque únicamente está disponible para pedidos en línea.

Quienes prefieran una experiencia más completa pueden optar por P.F. Chang’s, que ofrece un menú especial de cinco tiempos para compartir. Los precios comienzan en $89.99 para dos personas y estarán disponibles hasta el 23 de junio en restaurantes participantes.

Otra opción destacada es Carrabba’s Italian Grill, que preparó un menú especial por tiempo limitado con cortes de carne, pasta y postres. Además, quienes compren una tarjeta de regalo de $50 dólares recibirán una tarjeta de bonificación de $10 dólares para usar más adelante.

Para quienes buscan una comida abundante sin gastar demasiado, TGI Fridays tendrá un costillar completo con dos acompañamientos por $19.99 dólares durante el Día del Padre.

Baskin-Robbins permitirá a los miembros de su programa de recompensas ahorrar $5 dólares en pasteles de helado de $35 dólares o más hasta el 21 de junio.

En Tim Hortons, los usuarios registrados en Tims Rewards podrán aprovechar una promoción de dona gratis al comprar otra de igual o menor valor.

Por otro lado, Insomnia Cookies regalará una galleta clásica a los miembros de su programa de recompensas que compren un helado en vaso en establecimientos participantes.

Panda Express

Panda Express ofrece una tarjeta de bonificación de $8 dólares por la compra en línea de tarjetas de regalo de $30 dólares o más.

En Schlotzsky’s Deli, quienes compren una tarjeta de regalo de $25 dólares recibirán una recompensa adicional de $10 dólares. Además, los miembros de su programa de fidelidad pueden ahorrar $5 dólares en compras de $20 dólares o más durante el periodo promocional.

Si la idea es evitar filas y celebrar desde casa, DoorDash tiene promociones de compra uno y recibe otro gratis para miembros DashPass en cadenas populares como Wendy’s, Subway, Burger King y Popeyes.

También destaca 7-Eleven, que ofrece $10 dólares de descuento en pedidos de $20 dólares o más realizados mediante la aplicación 7NOW utilizando el código FORDAD.

Si hay alguna promoción que sea de tu preferencia, revisa los términos y condiciones antes de hacer tu compra para evitar cualquier sorpresa y que puedan disfrutar el Día del Padre sin contratiempos.

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