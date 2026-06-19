Cómo es la casa donde vive Elon Musk y que puedes comprar por $895 al mes

Comprar una casa “asequible” ronda el millón de dólares en varias ciudades de Estados Unidos, según un reciente análisis de Zillow. Dependiendo del pago inicial, eso significaría una mensualidad de miles de dólares en una hipoteca tradicional. No obstante, aunque no lo creas, Elon Musk vive en una pequeña casa en Texas que podrías pagar con alrededor de $895 dólares al mes.

Musk acaba de alcanzar el estado de ser el primer billonario del mundo tras la salida de SpaceX a la bolsa de valores. Gran parte de su vida cotidiana transcurre cerca de las instalaciones de la compañía en Texas. ¿Sabes dónde vive? En una pequeña casa en Boca Chica, según lo reportado por Fortune.

La vivienda, que Musk utiliza como casa de huéspedes en la zona, forma parte de los desarrollos de Boxabl, una empresa fundada en Las Vegas, Nevada, en 2017 por Paolo y Galiano Tiramani. La compañía se especializa en la fabricación masiva de casas prefabricadas, plegables y de diseño moderno, con el objetivo de ofrecer opciones habitacionales más accesibles en un mercado donde los precios de la vivienda continúan aumentando.

La propuesta más conocida de la empresa es la Casita Studio, una minicasa de aproximadamente 391 pies cuadrados. Su diseño compacto incluye una cocina, baño, sala de estar y dormitorio en un solo espacio funcional. A diferencia de muchas viviendas pequeñas tradicionales, uno de sus mayores atractivos es que incorpora electrodomésticos de tamaño estándar, armarios completos, encimeras modernas e iluminación LED configurable.

El precio aproximado de la Casita Studio ronda los $60,000 dólares. De acuerdo con las estimaciones de la compañía, esto puede traducirse en pagos mensuales cercanos a los $895 dólares, una cifra considerablemente menor que la hipoteca promedio en Estados Unidos, que recientemente superó los $2,000 dólares mensuales.

Otro de los aspectos que ha impulsado el interés por estas viviendas es que llegan prácticamente listas para habitar. Boxabl se encarga de gran parte del proceso, incluyendo los planos de ingeniería, la gestión de permisos, la preparación del terreno, los cimientos y la conexión a servicios básicos como agua, drenaje y electricidad.

La estructura también está diseñada para cumplir estándares de resistencia frente a viento, actividad sísmica y eficiencia energética. Además, cuenta con ventanas y puertas de gran tamaño, así como techos altos que ayudan a maximizar la sensación de amplitud y la entrada de luz natural.

Una vez realizado el pedido, la construcción suele completarse en aproximadamente dos meses. Posteriormente, la vivienda se transporta al lugar de instalación y puede desplegarse en alrededor de una hora, quedando lista para su uso casi de inmediato.

La popularidad de este tipo de construcciones continúa creciendo en distintas regiones de Estados Unidos. Boxabl asegura haber construido más de 700 casitas hasta la fecha y considera que pueden representar una oportunidad para propietarios que buscan generar ingresos adicionales mediante el alquiler de una vivienda secundaria en su terreno.

¿Cómo es el estilo de vida de Elon Musk en una vivienda compacta?

There is no food in the fridge. The garage where I slept is on the right. The shower only has one towel so I left it for Elon. That was okay with me. When I was a child, I’d spend three weeks in the Kalahari Desert without showering. Many times. There was no water. I think my? https://t.co/8XT04q5DQg — Maye Musk (@mayemusk) March 10, 2026

“No hay comida en el refrigerador”, compartió Maye Musk, madre del empresario, en una publicación realizada en X en marzo de este año. “El garaje donde dormí está a la derecha. La ducha solo tiene una toalla, así que se la dejé a Elon. No me importó. Cuando era niña, pasaba tres semanas en el desierto del Kalahari sin ducharme”.

También te puede interesar: