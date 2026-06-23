Errores con el aire acondicionado aumentan en un 50% tus facturas de energía: cómo evitarlos

El verano apenas comienza y muchas familias ya están viendo cómo sus recibos de electricidad se disparan (o estarán por verlo). En algunos casos, las facturas de energía están alcanzando niveles que no se habían visto en años, acercándose incluso a los $800 dólares. Lo que muchos no saben es que parte de ese gasto extra puede estar relacionado con errores comunes en el uso o mantenimiento del aire acondicionado.

Aunque es normal que el consumo aumente durante los meses más calurosos, expertos señalan que ciertos descuidos pueden hacer que el sistema trabaje más de lo necesario y eleve considerablemente el costo mensual. La organización Consumer Reports identificó tres problemas frecuentes que afectan la eficiencia de los equipos y que, afortunadamente, tienen solución.

Elegir un aire acondicionado del tamaño incorrecto

Uno de los errores más comunes ocurre al momento de comprar el equipo. Muchas personas piensan que un aire acondicionado más potente siempre será mejor, pero eso no necesariamente es cierto.

Si la unidad es demasiado pequeña para el espacio que debe enfriar, trabajará constantemente para intentar alcanzar la temperatura deseada. Por el contrario, si es demasiado grande, enfriará rápidamente la habitación, pero podría no eliminar suficiente humedad del ambiente, dejando una sensación incómoda.

Antes de comprar un equipo, conviene medir correctamente el espacio y revisar las recomendaciones del fabricante. También influyen factores como la cantidad de ventanas, la exposición al sol y el número de personas que suelen ocupar la habitación.

Un mal sellado en la vivienda deja escapar el aire frío

Otro problema frecuente se presenta en la instalación de ventanas y puertas que, cuando no están bien selladas, el aire frío se escapa y el aire caliente entra desde el exterior. Como consecuencia, el aparato debe trabajar durante más tiempo para mantener la temperatura.

“La mayoría de los nuevos aires acondicionados de ventana vienen con paneles aislantes para colocar sobre los paneles laterales ajustables de plástico”, explicó Chris Regan, integrante del equipo de pruebas de Consumer Reports. “Pero para maximizar la eficiencia, seguirá siendo necesario utilizar burletes alrededor del perímetro de la unidad. Y utilice siempre los herrajes de instalación y seguridad del fabricante”.

Si el equipo genera vibraciones extrañas o movimientos inusuales, también podría ser una señal de una instalación deficiente que necesita revisión.

No cambiar los filtros a tiempo

El mantenimiento es probablemente el aspecto más ignorado por los usuarios y uno de los que más estragos financieros provocan. Con el paso del tiempo, los filtros acumulan polvo, suciedad y pelo de mascotas, lo que reduce el flujo de aire y obliga al sistema a consumir más energía. Cuando esto ocurre, el aire acondicionado pierde capacidad para enfriar adecuadamente y permanece encendido durante más tiempo.

“Cuando recibimos llamadas sobre unidades de aire acondicionado central que no funcionan bien, en nueve de cada diez casos se debe a un filtro sucio“, afirmó Stewart Unsdorfer, especialista de Wilson Heating & Air Conditioning, a Consumer Reports.

Los fabricantes recomiendan revisar periódicamente los filtros y sustituirlos cuando sea necesario. En hogares con mascotas o donde el sistema funciona muchas horas al día, los cambios pueden requerirse con mayor frecuencia.

Pequeños hábitos que ayudan a ahorrar

Además del mantenimiento, existen medidas sencillas que pueden reducir el consumo eléctrico. Mantener cerradas las persianas durante las horas de mayor calor, evitar que muebles bloqueen las salidas de aire y programar correctamente el termostato ayudan a mejorar la eficiencia del sistema.

El Departamento de Energía de Estados Unidos también recomienda utilizar temperaturas adecuadas durante el verano para equilibrar comodidad y ahorro energético.

Antes de asumir que una factura elevada es consecuencia exclusiva del calor, vale la pena revisar estos aspectos. En muchos casos, corregirlos puede representar una diferencia importante para el bolsillo durante toda la temporada.

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