Amazon Prime Day 2026: qué comprar y qué evitar

Las ofertas de Amazon Prime Day 2026 ya están disponibles y millones de compradores buscan aprovechar los descuentos antes de que finalice el evento. Sin embargo, una de las mayores equivocaciones durante estas jornadas de promociones es pensar que todo lo que tiene una etiqueta de rebaja representa una oportunidad de ahorro. La realidad es que algunas categorías alcanzan sus mejores precios del año durante Prime Day, mientras que otras suelen ofrecer descuentos más atractivos en fechas posteriores. Por eso, te explicamos qué productos vale la pena comprar y cuáles es mejor dejar para más adelante.

Qué sí comprar en Amazon Prime Day 2026

Los dispositivos de Amazon encabezan la lista de productos recomendados. Prime Day fue creado, en parte, para impulsar las ventas de marcas propias como Kindle, Echo, Fire TV, Blink y Ring, por lo que suelen registrar algunos de los descuentos más agresivos fuera de Black Friday.

Entre las ofertas destacadas de este año aparecen el Amazon Fire TV Stick HD con 54% de descuento, el enchufe inteligente de Amazon con una rebaja de 48%, el sistema Blink Outdoor 4 con cinco cámaras que alcanza una reducción de 65% y el popular Echo Dot con 30% de descuento.

Hay otra categoría que capta la atención de los consumidores y que es una buena idea comprar durante el Amazon Prime Day: tecnología.

“La tecnología es una de las pocas categorías donde lo que la gente planea comprar y lo que realmente vale la pena comprar coinciden”, afirmó Stephanie Carls, experta en análisis del sector minorista de RetailMeNot.

Durante esta edición del Prime Day es posible encontrar descuentos en relojes inteligentes, audífonos, bocinas Bluetooth, cámaras digitales, lectores electrónicos y dispositivos para hogares inteligentes. Entre los productos con las ofertas más llamativas se encuentran:

Los pequeños electrodomésticos para el hogar y la cocina también suelen alcanzar precios muy competitivos. Aspiradoras robot, cafeteras, freidoras de aire, purificadores de aire y licuadoras son algunas de las categorías que históricamente participan con descuentos importantes. Este año destacan:

Otra categoría que muchas personas pasan por alto son los productos básicos de uso diario. Detergentes, pasta dental, pilas, alimentos empacados, artículos para mascotas, suplementos y productos de higiene personal suelen ofrecer descuentos que permiten generar ahorros considerables a largo plazo. Aunque no son compras emocionantes, son productos que tarde o temprano habrá que reponer.

Además, debido a que Prime Day se celebra a finales de junio, también es un momento atractivo para adquirir productos relacionados con el verano. Protectores solares, accesorios para piscina, ventiladores, sillas de camping, bolsas de playa y repelentes de insectos forman parte de las ofertas de temporada que pueden aprovecharse durante los próximos meses.

Qué no comprar en Amazon Prime Day 2026

A pesar del gran volumen de promociones, hay categorías que conviene dejar fuera del carrito de compras. Los expertos recomiendan esperar para adquirir colchones, muebles de patio, parrillas y electrodomésticos grandes. Estas categorías suelen registrar descuentos más agresivos durante las ventas del 4 de julio y las promociones del Día del Trabajo, cuando además algunos comercios incluyen beneficios adicionales como envío, instalación o retiro de equipos antiguos.

Los televisores y las consolas de videojuegos tampoco suelen alcanzar sus precios más bajos durante Prime Day. Vipin Porwal, fundador y experto en consumo de Smarty, señala para CNBC que las mejores ofertas para estos productos suelen aparecer durante Black Friday y Cyber Monday, cuando los fabricantes y minoristas compiten de forma más intensa por los compradores.

La ropa de otoño y los artículos escolares son otros productos que pueden esperar. Conforme se acerca el regreso a clases, muchas tiendas lanzan promociones específicas y algunos estados ofrecen periodos libres de impuestos que ayudan a reducir aún más el costo final.

Para aprovechar realmente Prime Day, los especialistas aconsejan crear una lista de compras antes de comenzar, comparar precios con otros comercios y revisar el historial de precios de cada producto. También recomiendan prestar atención a las ofertas relámpago, ya que suelen durar pocas horas y cuentan con inventario limitado.

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