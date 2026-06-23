Amazon Prime Day 2026: la guía completa con todo lo que debes saber

Si estabas esperando el mejor momento del año para comprar tecnología, artículos para el hogar, ropa o incluso productos de supermercado con descuento, es tu oportunidad. Amazon Prime Day 2026 comenzó este 23 de junio y promete convertirse en uno de los eventos de compras más importantes del verano en Estados Unidos. Sin embargo, para aprovechar realmente las ofertas no basta con entrar a Amazon y empezar a llenar el carrito. Hay varios detalles que debes conocer antes de gastar tu dinero.

Este año, Amazon sorprendió al adelantar las fechas de Prime Day. Tradicionalmente, el evento se realizaba durante julio, pero en esta ocasión la compañía decidió moverlo a junio para evitar coincidir con dos acontecimientos de gran relevancia: la Copa Mundial de la FIFA 2026 y las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

¿De cuándo a cuándo es Amazon Prime Day 2026?

Como lo mencionamos, las ofertas comenzaron oficialmente a las 12:01 de la madrugada, hora del Pacífico, del martes 23 de junio y permanecerán activas hasta el viernes 26 de junio. Esto significa que los compradores tendrán cuatro días completos para encontrar descuentos en más de 35 categorías de productos.

La duración extendida se mantiene después de que Amazon ampliara el formato el año pasado. Antes, el evento duraba únicamente dos días.

¿Qué es exactamente Prime Day?

Prime Day es una campaña anual de descuentos exclusiva para los miembros de Amazon Prime. Desde su lanzamiento en 2015, el evento se ha convertido en una de las temporadas de compras en línea más importantes del mundo.

Durante Prime Day, solo los suscriptores pueden acceder a rebajas especiales en miles de productos, además de promociones exclusivas, ofertas relámpago y beneficios adicionales en servicios de la compañía.

¿Necesitas una membresía para participar?

Sí. Todas las promociones de Prime Day están reservadas para los miembros Prime.

Quienes todavía no estén suscritos pueden aprovechar una prueba gratuita de 30 días para participar sin costo inicial. Después de ese periodo, la membresía estándar cuesta $14.99 dólares al mes o $139 dólares al año.

Amazon también ofrece planes especiales:

Los jóvenes de entre 18 y 24 años pueden acceder a una prueba gratuita de seis meses y posteriormente pagar $7.49 dólares mensuales .

. Por su parte, las personas que reciben ciertos programas de asistencia gubernamental pueden acceder a Prime Access por $6.99 dólares al mes.

¿Qué ofertas destacan este año?

Amazon adelantó que habrá descuentos importantes en prácticamente todas las categorías populares. Los productos electrónicos tendrán rebajas de hasta 30%. Esto incluye televisores, audífonos, computadoras y otros dispositivos tecnológicos.

Como suele suceder, los equipos de Amazon serán algunos de los protagonistas más importantes del evento. Habrá descuentos de hasta 65% en dispositivos Echo, Ring, Fire TV y Blink, además de promociones especiales en productos compatibles con Alexa+.

La categoría de moda incluirá descuentos de hasta 40% en ropa y accesorios de marcas reconocidas como Levi’s.

En belleza y cuidado personal se esperan rebajas de hasta 30%, mientras que los departamentos de hogar y cocina ofrecerán promociones en marcas como Ninja, Bissell y Hamilton Beach.

También habrá beneficios especiales para los usuarios de Kindle y Audible, incluyendo tres meses gratuitos de servicio y descuentos de hasta 80% en libros electrónicos seleccionados.

Las nuevas Grandes Ofertas del Día

Una de las novedades más importantes de Prime Day 2026 son las llamadas Grandes Ofertas del Día. Estas promociones aparecerán tres veces diariamente durante el evento: a las 3:00 a.m., 11:00 a.m. y 4:00 p.m., horario del Este.

Amazon informó que cada lanzamiento incluirá productos exclusivos y nuevos artículos de marcas populares. Muchos de ellos tendrán descuentos superiores al 50%, aunque estarán disponibles por tiempo limitado o hasta agotar existencias.

Cómo aprovechar mejor Prime Day

Los expertos en compras recomiendan preparar una estrategia antes de comenzar. Uno de los consejos más útiles es crear una lista de deseos con anticipación. Esto ayuda a identificar qué productos realmente necesitas y evita compras impulsivas durante los días de descuentos.

También es recomendable descargar la aplicación oficial de Amazon y activar las notificaciones. De esta manera podrás recibir alertas cuando aparezcan ofertas relacionadas con productos que hayas buscado anteriormente.

Alexa puede ser un excelente asistente para no perder oportunidades, ya que puede generar recomendaciones personalizadas, configurar alertas de precios e incluso ayudarte a encontrar promociones basadas en tus intereses.

Antes de comprar cualquier producto, conviene revisar su historial de precios utilizando plataformas como CamelCamelCamel. Esto permite saber si el descuento realmente es una oferta atractiva o si el precio había aumentado previamente.

No olvides comparar precios

Aunque Prime Day genera mucha expectativa, Amazon no es el único comercio que ofrece promociones. Walmart, Target y Best Buy suelen lanzar campañas especiales durante las mismas fechas. En algunos casos, incluso igualan o superan los descuentos disponibles en Amazon. Por eso, comparar precios antes de finalizar una compra puede ayudarte a ahorrar más dinero.

Cuidado con las estafas

Los eventos masivos de compras suelen atraer a ciberdelincuentes que buscan aprovechar el entusiasmo de los consumidores. Amazon recomienda verificar siempre que las compras se realicen dentro de su sitio oficial o mediante la aplicación autorizada.

La compañía también aconseja desconfiar de correos electrónicos, mensajes de texto o enlaces que soliciten información personal o prometan ofertas fuera de los canales oficiales.

Finalmente, si no encuentras todo lo que buscas durante esta edición, todavía habrá otra oportunidad. Amazon confirmó que realizará nuevamente Prime Big Deal Days durante el otoño, aunque las fechas exactas para 2026 todavía no han sido anunciadas.

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