Demandan a Amazon por la función del reconocimiento facial del timbre Ring

Estamos en una época en la que muchas empresas tecnológicas tienen una recopilación insaciable de nuestros datos personales y biométricos. Pareciera que la privacidad total es cosa del pasado. Eso no significa que debamos aceptarlo sin chistar. Al menos, así lo ven algunas personas. Amazon enfrenta una nueva disputa legal, luego de que un residente de Virginia demandó a la compañía por recopilar información facial de las personas sin su consentimiento por medio de la función de reconocimiento facial incorporada en las cámaras del timbre inteligente Ring.

La demanda fue presentada por Charles Sigwalt ante un tribunal federal de Seattle, ciudad donde Amazon mantiene una de sus principales sedes. El demandante sostiene que la función denominada “Familiar Faces” (Caras familiares) utiliza tecnología de reconocimiento facial para analizar los rostros de las personas que aparecen frente a las cámaras Ring y generar registros biométricos que permiten identificarlas posteriormente.

Según la querella, el sistema escanea a cualquier persona que pase frente al dispositivo y crea una “huella facial” que puede ser utilizada para reconocerla en futuras ocasiones. Sigwalt busca que el caso obtenga la categoría de demanda colectiva.

“Cuando los demandantes y los miembros del grupo entraron en las casas y negocios de lugares que tenían cámaras Ring con la función de reconocimiento facial activada, no dieron su consentimiento para que se violaran sus derechos de privacidad en la entrada“, señala la demanda.

Sigwalt afirma que sus datos biométricos fueron recopilados mientras visitaba viviendas de familiares y amigos que utilizaban dispositivos Ring. Además, considera que la empresa continúa almacenando esa información.

Amazon declinó hacer comentarios sobre el caso.

La función de “Caras conocidas” fue presentada por Ring en septiembre de 2025 como una herramienta destinada a ofrecer alertas más personalizadas a los propietarios de las cámaras. En lugar de recibir una notificación genérica sobre una persona en la puerta, los usuarios pueden recibir alertas identificando a visitantes frecuentes.

“Con el tiempo, tu cámara aprende a reconocer a amigos, familiares y visitantes frecuentes”, explica Ring, en su sitio web. La compañía también indica que los usuarios pueden activar o desactivar esta función.

Sin embargo, la herramienta ha sido objeto de críticas por parte de defensores de la privacidad. La Fundación Frontera Electrónica (EFF) ha advertido que los datos biométricos recopilados por este tipo de sistemas podrían utilizarse para vigilancia masiva o quedar expuestos en caso de una brecha de seguridad.

Entre los críticos también se encuentra el senador Edward Markey, de Massachusetts, quien ha expresado preocupación por la posibilidad de que se registren datos faciales de personas que nunca otorgaron autorización para ser escaneadas.

Esta no es la primera vez que Ring enfrenta cuestionamientos relacionados con la privacidad. En 2023, la Comisión Federal de Comercio (FTC) demandó a Amazon por presuntas fallas de seguridad y por permitir el acceso de empleados y contratistas a videos privados captados por las cámaras. El caso terminó con un acuerdo de $5.8 millones de dólares.

Amazon adquirió Ring en 2018 por $1,000 millones de dólares. Ahora, esta nueva demanda vuelve a poner bajo la lupa el equilibrio entre las herramientas de seguridad impulsadas por inteligencia artificial y la protección de la privacidad de millones de personas.

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