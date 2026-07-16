Los Ángeles invierte $250,000 en carritos de comida para vendedores ambulantes

El condado de Los Ángeles anunció este jueves una inversión adicional de $250,000 dólares en un programa de carritos de comida para vendedores ambulantes.

La presidenta de la Junta de Supervisores del condado, Hilda Solís, hizo el anuncio del programa durante un evento en el Centro Maravilla Civic Center, en el este de Los Ángeles, donde se entregaron de forma gratuita carritos a siete vendedores que cumplieron con todos los requisitos del programa.

En un comunicado de prensa, Solís presentó la inversión adicional para el programa de carritos de venta ambulante de comida, tras declarar que los vendedores son una parte importante de la cultura y la economía local en el condado de Los Ángeles.

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Los fondos se utilizarán para financiar 19 unidades con parrilla integrada que se entregarán a vendedores ambulantes elegibles que laboran en áreas no incorporadas del Valle de San Gabriel.

Con los fondos adicionales, el condado de Los Ángeles destinará al Programa de Venta Ambulante un total de $1.78 millones de dólares, para aumentar a 199 el número de carritos que cumplen con el Código de Salud del Estado de California.

Los siete vendedores beneficiados completaron la solicitud del programa y la revisión de elegibilidad, los talleres requeridos, las inspecciones de salud pública y los requisitos de permisos, por lo que obtuvieron acceso a un economato autorizado, para comenzar a operar con sus nuevos carritos.

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La supervisora Solís dijo que los vendedores ambulantes son una parte importante de la cultura y la economía local del condado de Los Ángeles.

“Durante generaciones, han aportado espíritu emprendedor, tradición y conexión a las comunidades de nuestra región, creando oportunidades para sus familias”, expresó la supervisora.

“Este programa ayuda a los vendedores a integrarse a la economía formal con las herramientas y el apoyo necesarios para operar de forma segura y hacer crecer sus negocios”, agregó Solís.

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La directora del Departamento de Oportunidades Económicas del condado, Kelly LoBianco, dijo que, con este programa, se apoya a microempresarios para que accedan a oportunidades económicas, así como a garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de los vendedores y negocios tradicionales.

“Nos entusiasma el éxito de estos vendedores y esperamos que sus nuevos carritos e historias animen a otros vendedores del condado de Los Ángeles y de la ciudad a presentar su solicitud”, expresó LoBianco.

El programa se puso en marcha en 2022 tras la aprobación del Proyecto de Ley SB 972, lo que creó un marco normativo estatal para los carritos de venta de alimentos no motorizados en las aceras y estableció la categoría de Operación Móvil Compacta de Alimentos (CMFO).

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Los funcionarios del condado mencionaron que el programa tiene como objetivo reducir las barreras financieras para los vendedores que buscan carritos que cumplan con el código sanitario de California, así como ayudar a que el comercio ambulante se integre a la economía formal.

De acuerdo con los funcionarios, el programa, financiado a través de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense y otras fuentes locales y federales, proporciona asistencia técnica personalizada, apoyo para la obtención de permisos y subsidios para permisos locales y estatales, así como sus propios carritos.

Además, los vendedores pueden optar a ayudas para la obtención de permisos, subvenciones de hasta $5,000 dólares para cubrir gastos de los permisos y la participación en el programa de Microempresas de Cocina Doméstica para que los vendedores utilicen sus hogares como centros de distribución.

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Las solicitudes de inscripción al programa se abrieron el 12 de enero de 2026 y estarán disponibles mientras se tengan carritos de venta en inventario.

Los vendedores ambulantes interesados pueden obtener más información sobre el programa, consultar los requisitos de elegibilidad y presentar una solicitud en este enlace.

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