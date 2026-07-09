Vendedor de helados hispano pierde triciclo tras accidente en Long Beach

Un hispano sordomudo, vendedor de helados, sufrió la pérdida de su triciclo después de que una conductora lo impactara el 4 de julio mientras vendía sus productos en Long Beach.

Pedro Castellanos intentó advertir mediante señas a la conductora para que se detuviera, pero la mujer siguió avanzando hasta que impactó la herramienta de trabajo del vendedor ambulante hispano.

Castellanos, joven sordomudo, acostumbraba salir todos los días a vender sus helados y paletas en las calles de Long Beach para ganarse la vida, una labor que se ha visto suspendida tras los daños que sufrió su triciclo.

Sigue leyendo: Vendedor ambulante de Long Beach sufre terrible agresión

La rutina de Pedro comenzaba desde temprano, entre las 7:00 y las 8:00 a.m., para preparar su mercancía y la limpieza de su carrito. Al mediodía, Castellanos salía a las calles para la venta de sus helados.

Para los padres del vendedor ambulante, Pedro Leiva y Josefina Melgar, cada día en que Pedro Jr. salía a vender era sinónimo de angustia, debido a que su discapacidad auditiva lo hacía más vulnerable en las calles.

“Antes yo salía en mi bicicleta detrás de él para cuidarlo, porque él mantiene este trabajito”, declaró con preocupación su padre, don Pedro Leiva, en una entrevista con la cadena Univision.

Sigue leyendo: Fiscalía del condado de Los Ángeles acusa a mujer por atacar a vendedora hispana

La preocupación de los padres tiene su razón de ser, debido a que el vendedor de helados hispano ya ha sido asaltado en dos ocasiones anteriores.

A pesar del peligro, la labor de Pedro es de importancia para la familia, debido a que el producto de sus ventas representa un gran apoyo para la economía del hogar. Una participación que ahora se ve interrumpida por el percance del sábado 4 de julio.

En el momento en que la conductora golpeó su triciclo, Pedro reaccionó rápido y, ante la imposibilidad de hablar para defenderse, comenzó a grabar con su teléfono celular, mientras la mujer responsable se alejaba del lugar en su vehículo.

Sigue leyendo: Vendedores de flores denuncian decomiso de mercancía en Glendora

Castellanos compartió el video en las redes sociales para denunciar el incidente.

Afortunadamente, una persona que fue testigo del percance se detuvo para auxiliarlo y lo acompañó a presentar el reporte a la policía.

La familia dijo a la cadena Univision que la policía de Long Beach ya tiene identificada a la presunta conductora responsable del accidente, aunque el caso se mantiene bajo investigación.

Sigue leyendo: ‘Me voy a China de puro vender bolis’

“Él se siente mal, tiene miedo y trauma ahorita“, aseguró Josefina, la madre del vendedor de helados hispano.

Por temor a que le pueda pasar algo peor, don Pedro Leiva le pidió a su hijo que ya no saliera a vender a las calles de Long Beach.

Sin embargo, Pedro, en lo único que piensa, es en el momento en que pueda regresar a vender sus helados y paletas para continuar colaborando en la economía de la familia, un deseo que no puede llevar a cabo sin su carrito.

Sigue leyendo: Los Ángeles invierte en carritos para sus vendedores ambulantes

En nombre de Pedro, su hermana Edith creó una página de GoFundMe para solicitar el apoyo de la comunidad.

“Pedro es un individuo resistente, amable y trabajador que trae alegría a nuestra comunidad a través de su negocio de helados”, escribió Edith en su mensaje en GoFundMe.

“A pesar de sus barreras de comunicación, siempre ha encontrado formas de conectarse con la gente y ganarse la vida honestamente. Este triciclo no era solo un vehículo para él; era todo su sustento, su pasión y su independencia“, agregó Edith.

Sigue leyendo: Vendedora liberada tras arresto por ICE en junio en Home Depot de Los Ángeles

Después de un día, la campaña ha recaudado más de $33,000 dólares para apoyar a Pedro Castellanos, fondos que se utilizarán para la compra de un nuevo triciclo y que pueda regresar a las calles de Long Beach para vender sus paletas y helados.

Sigue leyendo:

· Liberan a paletero de Los Ángeles detenido por ICE durante 114 días

· Long Beach endurece medidas contra vendedores ambulantes sin licencia

· Vendedora ambulante víctima de agresión por mujer en Orange