Cruz Azul rompe con el Estadio Azteca por cambios de contrato; pide regresar a su antigua casa

La directiva de Cruz Azul espera la aprobación de la Liga MX para regresar al Estadio de la Ciudad de los Deportes para el torneo Apertura 2026. Esta decisión estratégica busca optimizar recursos y recuperar el sentido de pertenencia en un escenario que ya fue su casa en dos periodos anteriores.



Ruptura por condiciones “leoninas” en el Azteca



El inesperado cambio se debe supuestamente a un conflicto con la administración del Estadio Azteca (Grupo Ollamani). La directiva del inmueble informó sobre una reorganización unilateral en las tarifas de arrendamiento y comisiones por venta de boletos e insumos.

La Liga BBVA MX informa: pic.twitter.com/P7WIM1MbF1 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 9, 2026



Dichos costos ya estaban pactados hasta el año 2031. Al no estar de acuerdo con las nuevas condiciones, las cuales la directiva de la Máquina consideró “leoninas” y con falta de seriedad, el equipo decidió buscar alternativas de inmediato.



El regreso a la colonia Nápoles



La directiva encabezada por el ingeniero Víctor Velázquez descartó la viabilidad de mantenerse en el Coloso de Santa Úrsula, inmueble que compartirían con América y Atlante. Por ello, formalizaron la petición de traslado ante la Liga MX para volver al inmueble de la colonia Nápoles, donde el club jugó de 1996 a 2018, y recientemente de 2024 a la fecha debido a las remodelaciones del Azteca.



Para evitar escenarios del pasado —como la temporada anterior, donde tuvieron que buscar opciones alternas como el Estadio Cuauhtémoc tras cerrárseles las puertas de Ciudad Universitaria— la directiva actuó con rapidez.



La postura de la Liga MX



El organismo del fútbol mexicano confirmó que recibió la solicitud de Cruz Azul para mudarse, al menos por el torneo Apertura 2026. Sin embargo, aclaró que el proceso aún debe validarse formalmente:



“De conformidad con el Reglamento de Competencia, la solicitud deberá cumplir con el procedimiento establecido, incluyendo la revisión del terreno de juego y demás requisitos aplicables”.

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Cruz Azul ha tenido diferencia con los administradores del Azteca para el regreso a Santa Úrsula.



La máquina tiene contrato con el recinto hasta 2031 pero al parecer el inmueble ha querido cambiar algunos puntos del contrato que ya está firmado.



Veremos? pic.twitter.com/DCjVG4aFgu — CESAR CABALLERO (@ccaballero10) July 8, 2026



Los cementeros se encuentran a la espera de la respuesta oficial para realizar la mudanza definitiva a un entorno donde admiten sentirse más cómodos.



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