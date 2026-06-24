En Cruz Azul habrían rechazado intercambio con Tigres por Juan Brunetta

Mientras en las sedes mundialistas la emoción es pan de todos los días, en la Liga MX la actividad sigue su cauce normal para el inicio del torneo el próximo 16 de julio y en donde este martes se dio a conocer que la directiva de Cruz Azul habría echado abajo un intercambio con Tigres por Juan Brunetta.

De acuerdo a las versiones allegadas a la Máquina Celeste, Rotondi es uno de los jugadores más cotizados y buscados por varios equipos después del momento de resiliencia que vivió en la liguilla pasada, en donde se convirtió con sus actuaciones en el bien amado del Cruz Azul, despojándose de la etiqueta de villano por varios pecados en finales anteriores.

¿Rodolfo Rotondi a Tigres y Juan Brunetta a Cruz Azul? ? ¡Nada juegue! En los Campeones de la Liga MX el tema de alta ay bajas sigue sin movimiento. A Rotondi lo ven como un inamovible. @record_mexico pic.twitter.com/DE1thEoyCM — René Tovar (@Rene_Tovar) June 24, 2026

Dentro de ese panorama, se aseguró a La Opinión, que Rotondi no está dentro de los jugadores negociables de la Máquina Celeste y por el contrario, existe el interés de sumar a varios refuerzos para apuntalar el plantel, sobre todo en el eje del ataque, siempre y cuando no lleguen a un arreglo con Gabriel “Toro” Fernández.

La Máquina Celeste ya se reportó al trabajo y se encuentra en el diseño del plantel para el torneo Apertura 2026, en donde no existen tantos movimientos previstos, quizá alguna que otra baja o incorporación.

Hasta el momento se está analizando qué hacer con jugadores como Giorgos Giakoumakis, que pertenece al equipo, pero no existe el interés del jugador de estar en la Liga MX y busca que lo negocien con algún equipo europeo o de la liga griega.

El 'Toro' Fernández sobre su posible renovación con Cruz Azul ?



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Dentro de ese panorama, el Cruz Azul espera ir sumando a jugadores que no estuvieron en plenitud de facultades, como Jesús Orozco Chiquete o el propio Nicolás Ibáñez, cuya ausencia dio paso a la alternativa del nigeriano Christan Ebere, que de la noche a la mañana se convirtió en el jugador más decisivo en el frente ofensivo de los cementeros.

Andrés Gudiño reportó con normalidad, pese a rumores que lo colocan fuera de Cruz Azul ?



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También deberán definir la continuidad de Andrés Gudiño en la portería o aceptar una de las varias ofertas que han llegado a la presidencia de Cruz Azul por los servicios de este arquero que ha tenido buenas épocas en la Máquina Celeste, pero no cuenta con la confianza de los altos mandos y por esa razón ha pedido salir del cuadro cementero.

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