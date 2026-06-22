Pumas confirma a su exjugador Esteban Solari como su nuevo DT

Los Pumas de la UNAM hicieron oficial este domingo la llegada del argentino Esteban Solari como su nuevo director técnico de cara al Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

A través de sus canales oficiales, el club universitario confirmó el regreso de quien defendió los colores auriazules como futbolista entre 2007 y 2008.

“El club Universidad Nacional informa que Esteban Solari es el nuevo entrenador del primer equipo de Pumas. El estratega arriba al equipo luego de haber sido jugador de esta institución en 2007 y 2008. ¡Bienvenido a casa!”, escribió el equipo a través de sus redes sociales.

? El Club Universidad Nacional informa que Esteban Solari es el nuevo entrenador del primer equipo varonil de Pumas. ?



El estratega argentino arriba al cuadro universitario luego de vestir estos colores como jugador en 2007 y 2008 y después de una trayectoria como director? pic.twitter.com/ivK5csbTSw — PUMAS (@PumasMX) June 22, 2026

Esteban Solari toma el lugar de Efraín Juárez

El estratega argentino, de 46 años, llega a la institución en sustitución de Efraín Juárez, quien dejó el cargo después de una destacada campaña en el Clausura 2026.

Bajo el mando de Juárez, los universitarios alcanzaron el liderato del torneo y disputaron la final de la fase definitiva, aunque terminaron cayendo ante Cruz Azul en mayo pasado.

La directiva auriazul apuesta ahora por Solari para dar continuidad al proyecto deportivo y mantener al equipo entre los protagonistas del futbol mexicano.

La experiencia de Solari en la Liga MX y el extranjero

Antes de asumir el reto con Pumas, Solari dirigió al Pachuca durante el semestre anterior. Con los Tuzos logró clasificar a la fase final del Clausura 2026, aunque fue eliminado precisamente por el conjunto universitario.

Su carrera como entrenador comenzó en 2023 al frente del Johor Darul Takzim, uno de los clubes más importantes de la Superliga de Malasia.

Posteriormente tuvo un paso por Everton de Viña del Mar, en Chile, durante 2024. Más tarde regresó a Argentina para dirigir a Godoy Cruz, antes de emprender su primera aventura en el futbol mexicano con Pachuca.

De jugador trotamundos a entrenador de Pumas

Durante su etapa como futbolista profesional, Esteban Solari construyó una extensa trayectoria internacional. Debutó con Estudiantes de La Plata y posteriormente militó en clubes de distintos países.

Entre los equipos que defendió destacan Chioggia de Italia, Lierse de Bélgica, Almería de España, Skoda Xanthi de Grecia, Dalian Yifang de China, Aucas de Ecuador y los propios Pumas UNAM, institución a la que ahora regresa para dirigir.

El reto inmediato: asegurar la continuidad de las figuras

Uno de los principales desafíos de Esteban Solari será consolidar el proyecto deportivo y convencer a futbolistas clave de mantenerse en el plantel.

Entre los nombres más importantes aparecen el guardameta costarricense Keylor Navas, el mediocampista ecuatoriano Pedro Vite y el volante panameño Adalberto Carrasquilla, elementos fundamentales para las aspiraciones del club en el Apertura 2026.

La permanencia de estas figuras podría ser determinante para que Pumas aspire a pelear por los primeros puestos de la Liga MX en la próxima temporada.

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