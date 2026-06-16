Efraín Juárez deja la Liga MX y dirigirá en Hungría

Efraín Juárez regresará a Europa, pero ahora lo hará al frente de un proyecto en su primera experiencia como estratega en el Viejo Continente al aceptar el ofrecimiento del Gyori ETO de Hungría, dejando atrás un proceso con los Pumas de la UNAM que se quedó a un paso del título de la Liga MX.

Juárez, con este nuevo proyecto en el Viejo Continente, deja atrás una polémica gestión con la escuadra universitaria en donde dirigió por quince meses, donde le devolvió la identidad a un equipo que no ha logrado coronarse en la Liga MX en los últimos quince años.

Informe: Efraín Juárez ha firmado un contrato para dirigir al campeón de la liga de Hungría, el Gyori ETO?

Estuvo negociando con Macabbi Tel Aviv y con Mallorca, pero el equipo húngaro jugará clasificación a Champions y eventualmente puede jugar Europa League o Conference? — David Faitelson (@DavidFaitelson_) June 16, 2026

La etapa de Efraín Juárez como director técnico de los Pumas de la UNAM duró 15 meses, un ciclo que abarcó desde marzo de 2025 hasta el 8 de junio de 2026 y durante este año, con tres meses, logró impulsar a los felinos a un rendimiento que impactó y que le devolvió la fuerza y actitud a una organización que se la ha pasado entre lamentos los últimos años.

Juárez estuvo al frente de la escuadra universitaria durante 60 partidos oficiales al frente del conjunto universitario, dejando números muy equilibrados y un estilo de juego que devolvió el protagonismo al Club Universidad Nacional.

En estos 60 encuentros, sumó 24 triunfos, 19 empates y 17 derrotas, logrando un subcampeonato en el torneo Clausura 2026, donde se quedó a un paso del título tras caer en una serie muy cerrada contra el Cruz Azul, pero primero alcanzó el liderato general, como también un boleto para la Concachampions en 2027.

Entre otras cosas, Juárez armó un equipo competitivo con refuerzos como Keylor Navas, el brasileño Juninho, el paraguayo Robert Morales y el delantero de Santos Laguna Jordan Carrillo.

Ahora Juárez iniciará el reto en el Gyori ETO de Hungría. Después de su paso por Pumas, en el que tuvo éxito hasta llegar a la final, el entrenador mexicano decidió asumir el desafío que el futbol europeo representa, después de estar en negociaciones con el Mallorca, de España y el Maccabi Tel Aviv, de Israel.

El club húngaro jugará la clasificación a Champions League, con grandes oportunidades de estar en las mejores competencias europeas, uno de los objetivos para Efraín Juárez en este nuevo desafío.

¡EFRAÍN JUÁREZ YA TIENE EQUIPO EN EUROPA! ??????



Después de su paso en Pumas, y caer en la Final contra Cruz Azul del Clausura 2026, el técnico mexicano asumirá su desafío en Europa: ¡aterrizará en el Gyori ETO de Hungría!



OJO porque pelearía un boleto a la Champions League? pic.twitter.com/N164Yl8pth — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 16, 2026

Los Pumas, por su lado, continúan la búsqueda para el entrenador ideal para reemplazar a Juárez. Quien llegue tendrá la misión de superar lo hecho por el mexicano en el Clausura 2026, como el récord institucional de puntos en torneos cortos de 17 jornadas, la conexión con los aficionados, y competir por el título.

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