Cruz Azul y Pumas revivirán la final en la fecha once del nuevo torneo Apertura 2026

La “Máquina Celeste” de Cruz Azul y los Pumas de la UNAM revivirán la final del pasado torneo como parte de la actividad de la fecha 11 del nuevo torneo Apertura 2026 que dará inicio el próximo 16 de julio con el juego del debutante Atlante en visita con el Necaxa en el estadio Victoria.

Lo anterior se pudo conocer después de que la Liga MX dio a conocer el calendario oficial del próximo campeonato, que solo tendrá una fecha doble y que después de las tres primeras fechas tendrá una suspensión de 15 días para dar paso a la cuarta edición de la Leagues Cup entre equipos de la Liga MX y de la Major League Soccer (MLS) que se jugará del 4 al 13 de agosto.

EL CAMPEÓN TIENE CALENDARIO ??



Este es nuestro calendario del Apertura 2026, donde nos tocará defender el título de Liga MX.



Todo comienza el 17 de julio en San Luis Potosí.



¡VAMOS JUNTOS! ? pic.twitter.com/9r5I2yW5Qn — CRUZ AZUL (@CruzAzul) June 10, 2026

En el campeonato Apertura 2026 habrá duelos de gran demanda como el clásico de clásicos entre América contra Chivas, que se jugaría entre el 19 o 20 de septiembre como parte de la actividad de la jornada 9.

Otros encuentros importantes serán el clásico joven entre Cruz Azul contra América y Chivas contra Pumas, programados entre el 12 y 13 de septiembre, dentro de la actividad de la jornada 8 del nuevo campeonato.

También sobresale el clásico capitalino entre Pumas contra América en la jornada 16, que se jugará el próximo 7 u 8 de noviembre, mientras que el Chivas contra Cruz Azul está contemplado para la fecha 17 entre el 21 y 22 de noviembre.

¡ESTAMOS LISTOS PARA EL AP26! ?



Aquí te dejamos la lista completa de los días donde podremos disfrutar los Clásicos de nuestra Liga Mx. Además, del debut del Atlante en Primera. ????



La info completa ? https://t.co/Hy5N3ABMgP pic.twitter.com/tyOmliTQoT — Esto en Línea (@estoenlinea) June 10, 2026

La calificación a la liguilla será del primero al octavo lugar sin que se utilice el sistema de play in, por lo cual los cuartos de final están programados para el 25 de noviembre, mientras que la final del campeonato está contemplada para jugarse el 10 de diciembre.

? ¡LAS FECHAS MÁS IMPORTANTES! ?



La @LigaBBVAMX dio a conocer el calendario del AP26 y aquí te dejamos los partidos de más calibre ? pic.twitter.com/0W468T0xDD — POSTA Deportes (@POSTADeportes) June 10, 2026

La programación del campeonato contempla 17 jornadas y donde no habrá demasiado tiempo para que los equipos se alisten para la nueva competencia e inclusive dará inicio con la final del Mundial sobre las espaldas que está programada para el próximo 19 de julio en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Seguir leyendo:

– Cruz Azul maneja la posibilidad de enfrentar al Barcelona en el Joan Gamper

– Efraín Juárez no habría permitido la imposición del hijo del finado Miguel Calero

– Pumas vs. Cruz Azul rompió récords, arrasó en rating y asistencia











