Cruz Azul maneja la posibilidad de enfrentar al Barcelona en el Joan Gamper

La “Máquina Celeste” de Cruz Azul tendría la oportunidad de estrenar el título del torneo Clausura 2026 en el prestigioso torneo Joan Gamper de Barcelona, en una versión que circula en el entorno de la organización cementera, en lo que sería la tercera ocasión que participa un equipo mexicano.

Hasta el momento no hay noticias concretas respecto a un acercamiento con el equipo que dirige el alemán Hansi Flick, pero de antemano sería la oportunidad de estrenar el campeonato en un nivel muy alto y qué mejor que contra la escuadra catalana, máximo adversario del icónico Real Madrid.

¡LO QUE SERÍA!



Reporta @Carlos_Ponz que es real la posibilidad de que el Cruz Azul sea invitado a disputar el trofeo Joan Gamper contra el Barcelona…



El Dortmund y el Napoli también son opciones. pic.twitter.com/489lJswI4l — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 29, 2026

Cruz Azul, en sus planes a corto plazo, al parecer se quedará con Joel Huiqui en la dirección técnica y podría ir armando el plantel para enfrentar al Barcelona en el mes de agosto próximo, cuando los equipos europeos realizan su pretemporada.

En la historia del torneo Joan Gamper, solo dos equipos mexicanos han participado, como el León en 2014, cuando fueron goleados 6-0 el 18 de agosto de ese año en un duelo que sirvió de marco del homenaje a Rafael Márquez, una leyenda del cuadro catalán y que formó parte del cuadro esmeralda.

La segunda escuadra que participó en dicho torneo fueron los Pumas de la UNAM en agosto de 2022 y se aprovechó ese encuentro para rendirle homenaje al brasileño Dani Alves con una derrota estrepitosa de 6-0, en una fuerte humillación para el equipo universitario.

El Trofeo Joan Gamper, es un torneo amistoso de fútbol que el FC Barcelona organiza cada verano en su honor antes del inicio de la temporada y donde siempre asisten escuadras importantes del balompié internacional.

EL CRUZ AZUL PODRÍA DISPUTAR EL TROFEO JOAN GAMPER VS BARCELONA ??



La 'Máquina' ? está como una de las opciones principales junto al Borrusia Dortmund ?, Nápoles ? y la Roma ?#futbol #cruzazul #ligamx #barcelona #mexico pic.twitter.com/pdzv6ECt2D — MARCA México ?? (@MarcaMexico_) May 29, 2026

Cruz Azul se constituyó como el monarca de la competencia mexicana en una final trepidante donde se impusieron a los Pumas, que fueron el líder general del torneo Clausura 2026, generando una de las grandes sorpresas en la historia de las liguillas.

Los celestes son una de las opciones que manejan los organizadores junto con el Nápoles y la Roma de la Serie A, así como el cuadro alemán Borussia Dortmund, lo que se definirá en los próximos días, pero sin duda para Cruz Azul sería una buena oportunidad de mostrarse a nivel internacional.

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