Televisa le habría negado a Cruz Azul jugar parte de la liguilla en el Estadio Banorte (Azteca)

La directiva de Cruz Azul habría solicitado a la empresa Televisa, administradora a través de Grupo Ollamani, del Estadio Banorte (Azteca), utilizar el renovado escenario en los dos juegos que le restan del torneo Clausura 2026 y en parte de la liguilla por el título, pero la respuesta no fue favorable.

De acuerdo a información manejada por el canal deportivo estadounidense ESPN, los dirigentes de Cruz Azul semblantearon la opción de disputar algunos juegos en el escenario que a partir del próximo 11 de junio se convertirá en tres veces mundialista, pero la respuesta no fue la esperada al argumentarles que no quieren cargar de actividad este escenario.

Inclusive la dirigencia de la “Máquina Celeste” planteó la opción de utilizar este icónico escenario en el juego de vuelta de la Concachampions contra el LAFC, donde se encuentran abajo 0-3, pero les rechazaron la opción y tendrán que seguir utilizando el estadio Cuauhtémoc de Puebla, en donde el cuerpo técnico encabezado por el argentino Nicolás Larcamón ya se ha quejado por la falta de descanso de sus jugadores y que se ve afectado por los trayectos para jugar en este escenario.

De acuerdo al canal estadounidense, “La Máquina” entabló conversaciones con Grupo Ollamani para retomar al Estadio Banorte como su hogar, tal como lo hará el Club América a partir de este mismo sábado 11 de abril. Sin embargo, no se pudo llegar a un acuerdo para materializar esta petición.

Pero la respuesta que se llevaron en la Noria no fue la esperada, ya que les argumentaron que el inmueble que albergará por tercera ocasión una Copa del Mundo, fue que no quieren desgastar las instalaciones y que solo podrá ser utilizado a mediados de mayo, por lo cual la dirigencia cementera deberá ajustar su logística a la ciudad de Puebla.

Empalme de fechas

De acuerdo a la petición de Cruz Azul de jugar en el Azteca, los funcionarios del Estadio Banorte argumentaron supuestamente la negativa en que se empalmarían con juegos del América, sobre todo el duelo de la fecha 15 contra Toluca, donde la Máquina se enfrentará a Xolos de Tijuana.

Este factor fue el determinante para impedir el regreso de la Máquina Celeste a lo que fue su casa por mucho tiempo.

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