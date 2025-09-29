Long Beach endurece medidas contra vendedores ambulantes sin licencia

Los funcionarios de la ciudad de Long Beach reforzaron las medidas contra los vendedores ambulantes que no tengan permisos tras las normas que se aplican desde principios de este año, según el Departamento de Salud de la ciudad.

De acuerdo con datos del departamento, al 15 de septiembre el personal municipal confiscó alimentos a vendedores ambulantes sin permiso en 41 ocasiones y confiscó sus equipos en 39 ocasiones, lo que representa un aumento con respecto a las 18 veces que se registraron a principios de mayo.

Las autoridades de Long Beach dijeron que, desde principios de año, se han emitido 161 cartas de cese y desistimiento, además de 74 citaciones administrativas a vendedores no autorizados, según datos de la ciudad.

Sigue leyendo: Vendedora ambulante víctima de agresión por mujer en Orange

Las medidas de aplicación de las normas en Long Beach contrasta con el condado de Los Ángeles, que anunció la semana pasada que suspendería temporalmente las sanciones a vendedores ambulantes sin permiso debido a las redadas de inmigración en el sur de California.

Representantes del Departamento de Salud de Long Beach no confirmaron si se considera una situación similar con los vendedores ambulantes sin licencia en la ciudad.

Según los funcionarios, su labor de control se basa en las quejas. Aunque no se han revelado cuáles son los lugares donde se han aplicado las normas, se planea publicar un mapa en línea que muestre dónde y cómo se han llevado a cabo las acciones contra los vendedores ambulantes sin licencia.

Sigue leyendo: Vendedores ambulantes de LA afectados por redadas reciben ayuda económica

Hasta mediados de septiembre, menos del 14% de los vendedores ambulantes que solicitaron una licencia comercial fueron aprobados para servir comida en las calles de Long Beach de forma legal.

En febrero de 2024, Long Beach implementó su ordenanza sobre la venta ambulante y se elaboró una guía sobre los protocolos adecuados, incluido el lavado de manos y las temperaturas de cocción para servir alimentos perecederos.

Se establecieron los lugares donde los vendedores ambulantes pueden instalarse, áreas que se muestran en un mapa en línea. La ciudad ofrece exención del pago de la solicitud y entregar 40 carritos gratuitos a los solicitantes que cumplan con los requisitos.

Sigue leyendo: Hermanos toman control del negocio familiar por presencia de ICE en Los Ángeles

Hasta el 15 de septiembre, las autoridades de Long Beach habían recibido 113 solicitudes para obtener uno de los carritos gratuitos y se han entregado 10.

Pese a los esfuerzos por tomar medidas enérgicas contra los vendedores ambulantes que no tienen permiso, comenzaron a recibirse quejas por posibles violaciones del código de salud.

Durante los primeros cuatro meses del año, el Departamento de Salud de Long Beach recibió 564 quejas, un número que creció a 882 después de ocho meses y medio del año.

Sigue leyendo:

· Vendedores ambulantes entre el miedo a las redadas y la caída de las ventas

· Culver City se une para apoyar a vendedor de helados detenido por ICE

· Miedo en food truck de Los Ángeles por posible operativo de ICE