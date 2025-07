Vendedores ambulantes entre el miedo a las redadas y la caída de las ventas

Merlín Alvarado, es una vendedora de frutas frescas que como muchos ambulantes se encuentran entre la espada y la pared frente a las redadas de migración.

“Da mucho miedo trabajar en la calle porque nos pueden arrestar, pero si no salimos, no ganamos dinero, y a eso, hay que agregarle que las ventas han disminuido casi 50%”, dice Merlín, una madre hondureña que se gana la vida con la venta de fruta en las calles de Hollywood.

“Desde que comenzaron las redadas, casi no tenemos clientes. La gente latina es la que nos consume y compra”.

Así que – dice – que está muy preocupada porque tiene tres niños de 12, 8 y 3 años que dependen de sus ingresos.

“El temor me ha orillado a solo salir a vender viernes, sábado y domingo; y por suerte, las redadas no han llegado a Hollywood”, dice.

Las detenciones indiscriminadas de vendedores ambulantes sin el debido proceso y sin causa alguna por parte de agentes de migración enmascarados, mantienen aterrorizados a esta comunidad de trabajadores.

Los vendedores ambulantes tienen miedo de trabajar, y quienes se arriesgan se enfrentan a una baja afluencia de personas.

Para muchos vendedores, un día de salario perdido significa no poder llevar comida a la mesa de sus familias.

“Cada día están arrestando de cinco a seis vendedores, pero pueden ser hasta diez”, dice Sergio Jiménez, organizador comunitario senior de la organización Street Vendor Justice.

“Los vendedores están muy expuestos a los arrestos porque trabajan en la calle, y no les da tiempo de reaccionar cuando llegan a secuestrarlos. Y se trata de doñas (señoras) a las que se llevan. No estamos hablando de ‘chavitos’ a los que detiene la Migra”.

Dice que además de educarlos sobre sus derechos, se están enfocando en ayudar a los vendedores detenidos a pagar las fianzas y a ofrecerles representación legal.

“A través de una multitud de recursos, les estamos entregando despensas y ayuda para pagar la renta porque en la mayoría de los casos, las ventas se les han bajado en un 90%; y hay una ausencia de vendedores muy notoria en las calles de Los Ángeles”.

Agrega que la necesidad económica ha obligado a muchos vendedores a mandar a sus hijos que son ciudadanos estadounidenses a atender sus puestos.

Jiménez comenta que los comerciantes callejeros están sufriendo ansiedad y pasando por un drama mental muy fuerte.

“Sufren preocupación en muchos frentes. Si los agarran tienen que tener listos al menos $5,000 para el abogado, y otros $5,000 para la fianza”.

El organizador recomienda a los ambulantes que estrechen las relaciones entre ellos, se unan y se apoyen para hacer resistencia frente a los operativos del ICE.

“A la fecha en California, han arrestado más de 1,600 inmigrantes”, dice.

La Campaña de Vendedores Ambulantes de Los Ángeles (LA Street Vendor Campaign) abrió la cuenta “Support street vendors impacted by ICE raids” en el sitio GoFundMe para recaudar fondos. Su meta es obtener $300,000 para apoyar las muchas necesidades de los vendedores ambulantes como alimentos, renta y otras.

Participan en este esfuerzo las organizaciones defensoras de los vendedores como Community Power Collective, East LA Community Corporation, Inclusive Action for the City y Public Counsel.

“Anticipamos una enorme demanda de recursos y nuestro objetivo es ayudar a tantos vendedores ambulantes como podamos”, indican.

En la página de GoFundMe señalan que cada vez reciben más y más llamadas de vendedores ambulantes y sus familias para decirles que están sufriendo problemas financieros debido a la caída de las ventas.

“Muchos familiares y amigos piden apoyo para identificar a vendedores cuyo paradero se desconoce”.

Revelan que se mantendrán recolectando recursos mientras la crisis y las redadas del Servicio de Migración y Aduanas continúan.

Los vendedores ambulantes que requieran ayuda, pueden escribir a info@cpcollective.org; para apoyar con donativos a la campaña, visiten el sitio: “Support street vendors impacted by ICE raids”.

Muchas familias de vendedores ambulantes, han abierto cuentas de recaudación de donativos en GoFundMe para ayudarlos a sostenerse en los próximos 30 días sin tener que salir a trabajar, mientras pasan las redadas.

“Les escribo en un momento muy difícil para mi familia. Mi mamá (Alma) es una vendedora ambulante indocumentada y trabajadora que se mantiene completamente con su venta ambulante. Actualmente, suele estar vendiendo durante la temporada de graduaciones, lo que le ayuda a sobrellevar el verano.

“Pero debido al aumento de las redadas de ICE en nuestra comunidad, le hemos pedido que se quede en casa por su propia seguridad. Como muchos vendedores ambulantes, corre un alto riesgo y es increíblemente vulnerable en estos momentos.

“Si bien protegerla es la prioridad, esto también significa que está perdiendo la única fuente de ingresos de la que depende. Estamos tratando de recaudar fondos suficientes para apoyarla durante los próximos 30 días para que pueda mantenerse a salvo sin el estrés adicional de tener que lidiar con problemas económicos”.

Para ayudar a Alma, visita el sitio: “Support street vendor and family during these ICE raids”.