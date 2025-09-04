Vendedora ambulante víctima de agresión por mujer en Orange

Una vendedora ambulante de comida sufrió la agresión por parte de una mujer en la ciudad de Santa Ana, por lo que las autoridades buscan a la responsable.

La víctima, que prefirió no identificarse por temor a más ataques, dijo que fue atacada sin motivo alguno.

#SantaAnaPD #WantedWednesday Do you recognize this woman?



On August 9, at approximately 6 p.m., the victim was working at a food truck near Washington Avenue and Santiago Street when the suspect assaulted her without provocation.

The suspect is described as a Hispanic female,… pic.twitter.com/OAMISp8w9f — SantaAnaPD (@SantaAnaPD) September 3, 2025

El ataque, que ocurrió aproximadamente a las 6:00 p.m. del 9 de agosto en el área de la intersección de Washington Avenue y Santiago Street, fue captado por una cámara de vigilancia.

Sigue leyendo: Hispano de 14 años muere tras apuñalamiento en escuela de Orange

“Me golpeó más de cinco veces, sin duda. Me dejó dos contusiones en el hombro izquierdo”, dijo la vendedora ambulante de origen hispano a la cadena Telemundo.

El Departamento de Policía de Santa Ana difundió este miércoles el video de la agresión, en el que se observa cuando la mujer, que estaba sentada antes del ataque, se acerca a la víctima para golpearla en varias ocasiones hasta que un compañero de la vendedora ambulante interviene.

La hispana aseguró que no tiene idea de quién es su agresora y que desconoce el motivo por el que ella fue el objetivo de la agresión.

Sigue leyendo: Residentes de Santa Ana no fueron informados sobre actividad de ICE

“No sé qué pasó por la cabeza. No sé si estaba drogada. No sé qué la llevó a hacerlo, pero me agredió y yo intenté preguntarle cuál era el motivo. No me dio ninguna razón y yo estaba en estado de shock, así que no me defendí. Solo pensé que tenía que protegerme”, agregó la vendedora ambulante.

Sin embargo, la víctima dijo que tiene temor de ir caminando hacia su trabajo, por lo que siente la necesidad de llevar algún tipo de protección con ella.

La sospechosa fue descrita como una mujer hispana de entre 35 y 45 años. Vestía una camiseta roja grande y calcetines negros (sin calzado) durante el ataque.

Sigue leyendo: Quinta víctima de accidente en Orange: una niña de 13 años

Si alguna persona reconoce a la mujer responsable de la agresión contra la vendedora ambulante, puede comunicarse con el especialista en investigación del Departamento de Policía de Santa Ana, V. Lee, al 714-245-8375, o enviar un correo electrónico a VLee@santa-ana.org.

Sigue leyendo:

· Acusan a madre del asesinato de su hijo de 11 años en Orange

· Familia hispana es víctima de crimen de odio en Orange

· Ciudad de California acepta disculparse con familia de inmigrante