Vendedores de flores denuncian decomiso de mercancía en Glendora

Vendedores ambulantes de flores denunciaron a la policía de la ciudad de Glendora, en el condado de Los Ángeles, por decomisarles sus productos este domingo, durante sus ventas por el Día de la Madre.

De acuerdo con declaraciones a la cadena Telemundo, los comerciantes aseguraron que se trata de un problema recurrente que padecen en días festivos, como el 10 de mayo.

Los vendedores ambulantes dijeron que oficiales del Departamento de Policía de Glendora llegaron al lugar y se llevaron los arreglos florales que habían preparado durante horas para su venta.

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Los comerciantes alegaron que los policías se llevaron sus productos pese a contar con los permisos para vender sus flores en la ciudad.

“Entonces, yo, de dejar a mi hija, estar haciendo ramos y luego, para que ellos no más vengan y se los lleven, pues no“, declaró Vanessa Román, una de las vendedoras de flores afectadas.

“Además, es algo muy injusto“, reiteró la comerciante hispana.

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De acuerdo con Vanessa Román, los oficiales de la policía de Glendora le quitaron un bote que contenía aproximadamente 300 ramos de flores.

Según información proporcionada por el teniente Alex Stein, oficial de guardia del Departamento de Policía de Glendora, los oficiales llevaron a cabo una intervención “proactiva” en el área de Grand Avenue y la Autopista 210.

Durante el operativo, una persona, que no tenía una identificación válida, fue arrestada por vender a una distancia demasiado cerca de una rampa de entrada o salida de una autopista, cuando la distancia debe ser de más de 500 pies (152 metros).

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El teniente Stein mencionó que la persona detenida fue fichada y posteriormente puesta en libertad después de ser identificada mediante la toma de huellas dactilares.

En relación con el producto incautado, Stein dijo que los oficiales decomisaron unas 200 flores que habían sido abandonadas sin supervisión, que estaban entre la maleza, por lo que, al tratarse de bienes hallados sin un aparente dueño, los agentes procedieron a su incautación.

Vanessa Ramos aseguró que cada uno de los arreglos de flores que fueron incautados por los oficiales de la policía de Glendora tiene un costo de venta de $10 dólares, por lo que, según estimó, se perdieron unos $3,000 dólares en mercancía.

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“De hecho, yo no estaba vendiendo, yo nada más estaba armando (arreglos) y estaba cuidando las flores. Mi otro compañero era el que estaba vendiendo, pero aun así se llevaron todas las flores“, agregó Román.

La vendedora de flores hispana aseguró que el puesto en el que trabaja cuenta con todos los permisos de la ciudad para operar.

“El permiso yo se los enseñé, pero me dijeron que no, porque no está a mi nombre“, expresó la vendedora de flores.

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Román dijo que esa situación nada más ocurre en la ciudad de Glendora, donde se exige que la persona a la que se emite el permiso sea quien debe estar vendiendo las flores.

La Ordenanza 2093 y el Capítulo 5.63 del Código Municipal de Glendora establecen que cada vendedor ambulante debe contar con su propio permiso e identificación emitidos por la ciudad, ya que la autorización es personal, y no únicamente para el puesto.

Las normas también establecen que cada operador, mientras trabaja, debe portar una credencial con fotografía y presentar documentación individual como identificación y solicitud de permiso.

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Esto establece que, incluso en puestos de venta de flores, cada persona que atiende y lleva a cabo las ventas debe estar autorizada individualmente por las autoridades municipales.

Román reconoció entender las reglas, pero mencionó que el castigo es muy severo al llevarse toda su mercancía a pesar de que ya les impusieron una multa económica.

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