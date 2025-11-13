California protege datos de vendedores ambulantes con nueva ley

Los vendedores ambulantes pueden estar más tranquilos para trabajar después de que se aprobó la Ley SB 635 por parte del gobernador Gavin Newsom, que protege los datos personales de estos trabajadores ante las agencias federales de inmigración.

La iniciativa SB 635, conocida como “Acta de Protección”, tiene como propósito impedir que agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) recopilen información de los vendedores ambulantes.

Dicha ley también protege los datos delicados de los comerciantes ambulantes, como son las huellas dactilares.

“Nos sentimos tan vulnerables con esta ola de ICE que está arrestando personas, dejando familias solas”, expresó María Esparza, vendedora ambulante, a la cadena Telemundo.

Con la aprobación de la Ley SB 635, la vendedora ambulante hispana aseguró sentirse aliviada y con la confianza de trabajar más tranquila después de saber que esta nueva ley en California protege a los vendedores ambulantes.

La Ley SB 635 forma parte del paquete de nuevas normas aprobadas este año por el gobernador de California, Gavin Newsom.

La senadora María Elena Durazo, impulsora de la Ley SB 635, destacó la importancia de la nueva ley porque los vendedores ambulantes son una parte fundamental de la cultura y la economía de California.

“Con esta administración de Trump, nunca sabemos qué es lo que va a hacer y estamos previniendo, estamos tomando pasos para prevenir que él pueda tomar esa información y usarla con sus redadas que está haciendo en la comunidad“, expresó la senadora Durazo en conferencia de prensa.

La legisladora mencionó que la Ley SB 635 establece el marco legal que brinda tranquilidad y certidumbre a vendedores ambulantes y pequeños comerciantes, en su gran mayoría familias inmigrantes, que dependen de esta actividad para sobrevivir.

“Ciudades y condados que están a cargo de los permisos no pueden requerir verificación de antecedentes penales ni huellas dactilares para aplicar por un permiso“, dijo la abogada de Public Counsel, Sophia Wrench.

De acuerdo con activistas defensores de los derechos de los inmigrantes, la SB 635 garantiza que no se utilicen recursos locales ni estatales para colaborar con autoridades federales de inmigración.

