Fiscalía del condado de Los Ángeles acusa a mujer por atacar a vendedora hispana

La fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles presentó este martes cargos contra la mujer acusada de atacar a una vendedora ambulante hispana, incidente que ocurrió la tarde del 15 de junio en el centro de Los Ángeles.

En un comunicado de prensa, el fiscal Nathan Hochman anunció los cargos contra Harmunie Heaven Church, de 19 años, quien fue arrestada la semana pasada.

A 19-year-old woman has been charged for violently attacking a 60-year-old street vendor over a dispute concerning a hot dog purchase in downtown Los Angeles earlier this month.



Click the link in our bio to read the full press release.#LADAOffice #DANathanHochman pic.twitter.com/2UsKEmDnfZ — Los Angeles County District Attorney’s Office (@LADAOffice) June 30, 2026

A Church se le imputan un cargo por delito grave de agresión con fuerza que probablemente cause lesiones corporales graves, un cargo por agresión con agravantes y un cargo por vandalismo.

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Este lunes, la mujer acusada de 19 años se declaró no culpable durante una audiencia. Se le estableció una fianza de $105,000 dólares.

“Los vendedores ambulantes y los pequeños comerciantes merecen trabajar sin temor a la violencia ni a la intimidación“, declaró el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles en un comunicado de prensa.

Hochman dijo que se trató de un presunto ataque brutal contra un miembro de la comunidad, con la esperanza de que la vendedora se recupere por completo de sus lesiones.

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“Nuestra oficina procesará enérgicamente a quienes ataquen a víctimas vulnerables y a pequeños comerciantes, y buscaremos que el acusado rinda cuentas por este acto de violencia sin sentido”, expresó Hochman.

Si la mujer de 19 años es declarada culpable de todos los cargos, enfrentará una sentencia de hasta siete años y ocho meses en una prisión estatal.

La tarde del 15 de junio, se captó un video que mostró la discusión entre una mujer y una vendedora ambulante de perritos calientes, identificada como Arabelia Martínez, de 62 años, en la cuadra 700 de Figueroa Street.

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En un momento, la mujer echó salsa picante sobre la comida que ofrecía la comerciante hispana, lo que provocó que Martínez le arrojara condimento picante rojo Tajín. Rápidamente, la discusión derivó en una agresión física.

La sospechosa se acercó a Arabelia cuando la vendedora intentaba huir. Ambas cayeron al suelo, momento en que la agresora le lanzó varios puñetazos en la nuca, de acuerdo con un video que captó el incidente.

Varios transeúntes intentaron separar a las dos mujeres para detener la agresión. Cuando ayudaban a la vendedora hispana a levantarse del suelo, la sospechosa se acercó por detrás para golpearla en la cabeza y en la cara antes de jalarle el cabello y tirarla de nuevo al suelo.

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Finalmente, varias personas más intervinieron para lograr detener la agresión y apartar a la mujer cuando esta intentaba atacar a Martínez por tercera vez.

Familiares de Arabelia Martínez crearon una página de GoFundMe para recibir donaciones que servirán para el pago de su recuperación.

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