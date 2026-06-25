LAPD arresta a mujer por agresión a vendedora hispana en Los Ángeles

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) anunció este jueves el arresto de una mujer como sospechosa de la agresión contra una vendedora hispana de 62 años en el centro de Los Ángeles.

Harmuine Heaven Church, de 19 años, se encuentra bajo custodia de las autoridades como presunta responsable del ataque contra Arabelia Martínez, la tarde del 15 de junio en la cuadra 700 de Figueroa Street.

La mujer sospechosa fue fichada por agresión con lesiones graves y se le impuso una fianza de $50,000 dólares.

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De acuerdo con el LAPD, el caso será presentado ante la fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles para que se considere la posibilidad de imputarle cargos por delito grave.

Un video, que se hizo viral en las redes sociales, muestra una discusión entre una mujer y la vendedora hispana. En un momento, se ve a la sospechosa echando salsa picante sobre los perritos calientes de la vendedora, quien le responde arrojándole lo que parecía ser condimento Tajín.

La agresora se acerca a la vendedora ambulante, quien intenta huir, por lo que el incidente aumentó en tensión y derivó en una agresión física.

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Ambas mujeres caen al suelo, instante en que la sospechosa le propina varios puñetazos en la nuca, según se observa en el video.

Algunos transeúntes intentaron separar a las mujeres para detener la agresión. Cuando ayudaron a la vendedora hispana a levantarse del suelo, la mujer se acercó por detrás y le lanzó más golpes en la cabeza y la cara antes de tirarla de nuevo al jalarla del cabello.

Finalmente, más transeúntes se acercaron para detener el ataque y hacer retroceder a la mujer agresora, quien intentaba atacar a la vendedora ambulante hispana por tercera vez.

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Según Constantino García, hijo de Arabelia, la sospechosa se acercó a su madre e intentó intimidarla para que le diera dinero al amenazarla con denunciar que no tenía licencia para vender, documento que sí tiene.

Ante la negativa, García afirmó que la mujer insultó a su madre y le hizo comentarios racistas, antes de que se agravara la situación.

“Nos sentimos inmensamente aliviados al saber que la persona que agredió a nuestra madre ya está bajo custodia“, expresó la familia de Arabelia Martínez, en un comunicado, después de ser informada del arresto de la presunta responsable.

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Los hijos de Martínez agradecieron la labor de los detectives Román y Aguirre, del LAPD, quienes les brindaron su apoyo en este caso.

“También queremos agradecer a la gente de Los Ángeles y a todos en el mundo por la increíble muestra de cariño, oraciones y apoyo”, expresaron los familiares de la vendedora ambulante hispana.

“Nuestra madre está en casa descansando y nos sentimos profundamente conmovidos por la amabilidad y generosidad que nos han demostrado. Su apoyo nos ayuda a garantizar que reciba la atención que necesita mientras continúa recuperándose durante este difícil momento”, añadieron.

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Durante años, Arabelia Martínez ha vendido perritos calientes en el centro de Los Ángeles para mantener a su familia.

Constantino García mencionó que su madre descansa en casa recuperándose del ataque, y que se queja de dolores de cabeza.

El hijo de la vendedora hispana creó una página de GoFundMe para solicitar donaciones que les ayudarán en los gastos de recuperación de su madre.

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