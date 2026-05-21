Influencer hispana de Los Ángeles acusada de presunto complot para asesinar al padre de su hija

Una influencer hispana de TikTok, su padre y su entonces novio fueron acusados como sospechosos de organizar un complot para asesinar a un cantante y padre de su hija de 7 años en Los Ángeles, informó la fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles.

Gabriela González, de 25 años y conocida en las redes sociales como Gabbie González, está acusada de intento de asesinato, conspiración para cometer asesinato e incitación al asesinato, según dijeron los fiscales en un comunicado de prensa.

A social media influencer, her father and ex-boyfriend are charged with hiring a dark web hitman to kill her child's father during a custody dispute. All three face 25 years to life if convicted.



Click the link in our bio to read the press release.#LADAOffice #DANathanHochman pic.twitter.com/CXQnHMqeIu — Los Angeles County District Attorney’s Office (@LADAOffice) May 19, 2026

“Esta fue una larga investigación iniciada por el FBI y que finalmente fue transferida a nuestra oficina, lo que resultó en la presentación de cargos penales“, declaró el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman.

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Según el fiscal, se trató de un caso en el que los acusados están imputados por haber hecho todo lo posible para encontrar a una persona que cometiera un asesinato.

“La mayoría de los padres educan a sus hijos para que respeten la ley, pero aquí tenemos a un padre que presuntamente ayudó a su hija y a su novio a infringir la ley de la manera más siniestra imaginable”, agregó Hochman.

La fiscalía dijo que la supuesta víctima era Jack Avery, cantante y exmiembro del grupo musical juvenil Why Don’t We, con quien Gabriela González mantenía una disputa por la custodia de su hija de 7 años.

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Además de González, la fiscalía de Los Ángeles presentó los mismos cargos por los delitos graves contra Francisco González, abogado de Florida y padre de Gabriela, y Kai Faron Cordrey.

Gabriela González, que cuenta con casi un millón de seguidores entre TikTok e Instagram, compareció la tarde de este martes ante un tribunal de Los Ángeles. Los fiscales alegan que la hispana no actuó sola.

La fiscalía dice que Francisco González está acusado de pagar $14,000 dólares para contratar a un sicario que mataría a Avery.

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Los documentos judiciales mencionan que el abogado de Florida, Gabriela y su entonces novio, que actuó como intermediario entre 2020 y 2021, organizaron el asesinato de Avery en Los Ángeles.

En documentos adicionales se menciona que González creía que sería más barato si Avery estuviera muerto que continuar con la costosa pelea por la custodia de la niña.

Supuestamente, en abril de 2021, Francisco González envió $10,000 dólares a Cordrey como adelanto para que los utilizara en la localización, contratación y pago de un sicario.

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La acusación agrega que Cordrey solicitó y recibió $4,000 dólares adicionales del padre de Gabriela dos meses después de que el presunto sicario le pidiera esa cantidad. Días después, Cordrey supuestamente solicitó que mataran a Avery en un plazo de dos días.

En septiembre de 2021, un agente encubierto que se hacía pasar por sicario habló con Cordrey sobre el plan del asesinato por encargo. Se acusa a Cordrey de haberle dicho al agente que Avery era el objetivo y de haber hablado sobre el pago y la prueba de su muerte.

Posteriormente, Cordrey supuestamente le dijo al supuesto sicario que Gabriela González quería que se cometiera el asesinato y que Francisco González pagaría todos los gastos.

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La influencer hispana permanece bajo custodia con una fianza de $2 millones de dólares, mientras que se espera que su padre sea extraditado a Los Ángeles desde Florida.

De ser declarados culpables de los cargos, los tres acusados se enfrentarían a penas de entre 25 años y cadena perpetua en una prisión estatal.

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